Aux Etats-Unis, la loi oblige désormais les restaurants, les fast-food, les boulangeries à afficher les calories des plats qu'ils servent. C'est pour lutter contre l'obésité qui touche plus d'1/3 des Américains. Mais est ce que ça a vraiment un impact sur les clients ? Oui. Mais c'est pas de la dissuasion massive. D'après l'Agence américaine de l'alimentation et des médicaments, ça réduirait de 30 à 50 calories un repas pris à l'extérieur. Donc, plus on mange dehors, plus c'est efficace. Et justement les Américains avalent 1/3 de leurs calories quotidiennes ailleurs que chez eux. Et souvent, c'est un paquet de calories : plus de 10% de la population mange tous les jours de la pizza. Mais afficher les calories pourrait alléger les margaritas. Car c'est prouvé, ça pousse aussi les restaurateurs à faire des menus plus light. Mais c'est pas gagné. Seulement un tiers des clients voit que sur le menu, il y a aussi écrit les calories.

A noter : En France, pas d'obligation mais certaines chaines comme Mac Do et Planet Sushi affichent les calories de leurs repas.