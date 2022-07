Aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, la grande fatigue des jeunes médecins face aux journées à rallonge

Le syndicat des jeunes médecins a mis en demeure les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et menace d'un recours devant les tribunaux administratifs. Le syndicat demande aux HUS d'appliquer la loi, rappelée il y a trois semaines par le conseil d'Etat, sur le temps de travail des médecins.

Des semaines surchargées

ll s'agit notamment de ne pas dépasser 48 heures par semaine, lissées sur plusieurs mois, pour les médecins et surtout pour les jeunes médecins, internes et séniors, qui sont les premiers à avoir des semaines surchargées.

«Actuellement les hôpitaux universitaires de Strasbourg continuent de décompter en demies journées de travail, sauf qu'une demie journée n'a pas d'horaires vraiment fixés" explique Thiên-nga Chamareaux-Tran, la représentante des jeunes médecins dans le Grand Est. "Du coup on ne peut pas déterminer les heures supplémentaires".

Le droit du travail n'existe pas à l'hôpital

"Quand j'étais interne, il m'arrivait de faire 120 heures par semaine" explique un de ces jeunes médecins des HUS. "Et comme il n'y a aucun décompte, c'est comme si toutes mes heures supplémentaires disparaissaient. C'est comme si ce travail là était tout simplement effacé. Ce n'est noté nulle part".

"On sait que quand on fait médecine on n'est pas là pour faire 35 heures par semaine, mais il n'est pas normal que le droit du travail n'existe pas à l'hôpital" explique une de ses collègues. "Le risque à force de tirer sur la corde, c'est que les gens partent vers le privé ou vers des hôpitaux périphériques où il y a plus de temps pour votre vie privée".

Un risque pour les patients

Tous ces jeunes médecins parlent aussi du risque pour les patients : "évidemment on ne fait pas n'importe quoi et on connaît nos limites, mais moi si j'étais un patient de l'hôpital je préfèrerais être soigné par quelqu'un qui a dormi la nuit et qui n'est pas à la fin de sa semaine".

Se pose aussi la question du manque de moyens

Derrière cette question du temps de travail, pointe aussi le ras le bol actuel dans les hôpitaux. L'impression qui ressort de ces conversations, c'est que ce qui passait jusqu'ici ne passe plus face au manque de moyens, aux opérations reportées et puis aux collègues qui partent, les uns après les autres. "Je n'aime plus ce que je fais. Depuis quelques mois je n'ai plus la même envie" conclue l'un d'entre eux.

Les jeunes médecins qui ont accepté de témoigner auprès de France Bleu Alsace vont d'ailleurs tous partir bientôt des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.