Aux Sables-d’Olonne, une nouvelle plage sans tabac

Au bord de l'eau, sur le sable, Nicolas et Amélie, deux amis, sont venus avec leurs enfants en bas âge. Avant de s'installer, ils n'étaient pas informés de cette interdiction de fumer. Ils ne pouvaient pas la manquer. Sur des banderoles bleues, à toutes les entrées de la plage du Tanchet, aux Sables-d’Olonne, on peut lire : "Plage sans tabac". "J’ai vu les panneaux en arrivant. Tout de suite, on le voit, donc c’est parfait", explique Nicolas. Les deux trentenaires sont non-fumeurs.

Les enfants n'ont pas à subir les gens qui fument

Amélie est aussi soulagée pour ses deux enfants de 2 ans et 8 mois. "Bien que la plage soit un espace ouvert et que ce ne soit pas une problématique immédiate, parce qu’on peut prendre de la distance, les enfants n’ont pas à subir les gens qui fument", lance la jeune femme. Elle envisage, désormais, de ne fréquenter que des plages non-fumeurs. "Ce sera un nouveau critère", remarque-t-elle.

Mais la mesure ne fait pas l’unanimité. Sur le trottoir, au bord de la plage, Cindy écrase rapidement sa cigarette. Elle n'est pas aussi convaincue. Pour elle, il vaudrait mieux installer des poubelles : "Il n’y a rien. En fin de journée, c’est rempli de mégots. Pour moi, ils devraient contrôler que les gens aient des cendriers de poche. Une année, ils en distribuaient. Je trouve cela plus utile."

Un stand de la Ligue contre le cancer

Pour convaincre les plus réticents, la Ligue contre le cancer a installé un stand face à la mer. Annie est bénévole dans l'association depuis neuf ans. Elle a fait de la lutte contre le tabagisme son combat. Derrière sa table, elle rencontre des fumeurs. "On échange avec des personnes qui nous disent qu’elle veulent arrêter, raconte-t-elle. On essaye de trouver comment on peut faire."

On est en vacances, ça peut être un moment propice pour envisager d'arrêter

Grâce à des jeux notamment, les bénévoles donnent des conseils. Par exemple, il faut savoir choisir le bon moment. La plage peut être le lieu parfait selon Annie. "On est en vacances, on est bien. On est plus détendu, ça peut être un moment propice", sourit-elle.

Le stand sera encore présent sur la plage tous les mardis, de 10 h à 17 h, jusqu'à la fin de l'été.

Aglaé Gautreau