Aux urgences de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, le nombre de patients explose

Une tente a été mise en place à l'entrée des urgences, pour accueillir plus de patients.

143 patients sont passés aux urgences de l'hôpital Pellegrin ce mercredi 2 février, contre 130 en moyenne chaque jour. La veille, le flux de patient a explosé, ce qui a conduit à mettre en place deux postes médicaux avancés pour accueillir les patients. La direction du CHU de Bordeaux explique qu' "aucun patient n'est reparti à domicile sans soin, ni le 1er ni le 2 février" et précise que "les postes médicaux avancés n’ont pas pour objectif de trier les patients mais de faire face de manière temporaire à une situation de très forte activité et ainsi sécuriser les prises en charge de tous les patients".

"Une médecine de guerre"

De leurs côtés les syndicats dénoncent "une médecine de guerre". Les patients s'accumulent tous les jours explique Pierre Catoire, médecin urgentiste au CHU Pellegrin et membre du collectif Urgences Bordeaux qu'habituellement, les patients "s'accumulent dans les couloirs, jusqu'à ce qu'ils soient totalement remplis, là (mardi) on a dépassé ça. C'est-à-dire que les patients attendaient dans les camions de pompiers jusqu'à ce qu'on monte cette tente". Pour lui, cette surcharge n'est pas seulement liée au Covid. "On est en train d'utiliser la médecine de catastrophe pour gérer le courant des situations hospitalières".

Selon un communiqué du CHU, des mesures d'organisation sont mises en place pour prendre en charge les patients dans les services hospitaliers, "alors qu’un nombre important de professionnels sont eux-mêmes touchés par le Covid et donc absents".

Une cellule crise est réunie chaque jour sur la nécessité du maintien des postes médicaux avancés.