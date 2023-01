Aux urgences de Château-Gontier-sur-Mayenne, on tire la langue pour pallier les fermetures en Mayenne

Les urgences de Laval ferment encore ce lundi soir, entre 18h30 et 8h30 ce mardi matin, toujours à cause d'un manque de médecins pour tenir le service. Au total, elles ferment huit fois ce mois de janvier et ça ne risque pas de s'améliorer avec le temps. Alors pour pallier ces fermetures, les urgences du centre hospitalier du Haut Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne, elles, restent ouvertes et reçoivent les patients de Laval. Mais avec cet afflux très important, le personnel soignant tire la langue et ne sait pas combien de temps il tiendra.

Des répercussions sur les équipes

Quand on rencontre la cheffe du service des urgences du CH du Haut Anjou, Silvia Severino-Ricardo, elle enchaine sa garde de 24h, elle a de petits yeux, la fatigue est présente et avec toutes ces fermetures dans le principal hôpital du département, la charge de travail commence à s'accumuler. "On sait bien que Laval ne ferme pas de gaité de cœur mais ça a des répercussions sur nos équipes, qui s'usent à force", déplore-t-elle. Son équipe est pourtant habituée à voir beaucoup de patients arriver à cause des virus de l'hiver, mais là entre les fermetures des urgences de l'hôpital de Laval et celles du Bailleul, en Sarthe, la cadence est dure à suivre. "C'est ça qui est compliquée, c'est de gérer en même temps les afflux de patients liés aux épidémies en cours plus ces afflux de patients dus aux fermetures des deux hôpitaux qui nous entourent", explique la cheffe des urgences, "donc ça fait pas mal de patients chez nous".

Alors pour le moment, Silvia Severino-Ricardo tient bon mais elle ne sait pas encore pour combien de temps. "Je n'arrive pas à m'imaginer qu'on puisse fermer ce service parce que je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse abandonner la population mais combien de temps ?" se questionne-t-elle.

Pas de baguette magique

Le personnel paramédical se propose souvent pour dépanner, c'est peut-être grâce à ça que les urgences tiennent explique Claire Moison, cadre aux urgences du CH du Haut Anjou, mais ce sont les médecins qui manquent et les murs ne sont pas extensibles à souhait selon elle. "Si on avait une baguette magique et des solutions mais on attend qu'on nous les propose, je ne sais pas si elles existent", dit-elle, "on se dit qu'on fait ce qu'on peut, mais si nous on lâche il n'y aura plus rien". Et preuve de cet afflux important de patients, un peu de plus de 2 000 passages supplémentaires ont été enregistrés aux urgences du CH du Haut Anjou en l'espace d'un an.

Le maire de la commune, Philippe Henry, lance donc de nouveau un cri d'alarme sur Twitter.

"On a le sentiment d'avoir une sorte de mépris en quelque sorte", commente le maire, "aujourd'hui, hormis les grands groupes hospitaliers, ceux qui sont universitaires, les autres bricolent et s'arrangent comme ils peuvent et ce n'est pas forcément dans les écrans radars ou dans la bienveillance des autorités de tutelle, ça fait des mois que la situation perdure et ça fait des mois qu'on se satisfait de constater qu'on ferme des services d'urgence". Entre la Mayenne (Laval qui ferme), la Sarthe et son hôpital du Bailleul qui ferme également régulièrement), "on est dans une zone totalement blanche", ajoute Philippe Henry, "ce n'est pas pensable que le simple hôpital de Château-Gontier puisse aujourd'hui garantir l'accès aux soins pour tous ou alors dans ces cas-là que l'Agence régionale de santé nous donne des moyens pour agir".

Il demande donc plus de coordination et d'organisation à la structure pour améliorer la prise en charge des patients les jours de fermeture des urgences de Laval, "aujourd'hui l'hôpital de Château-Gontier est obligé de déshabiller un certain nombre de services pour répondre à l'afflux que nous gérons tous les jours aux urgences et ce ne sont pas des gens qui viennent seulement pour une consultation, 40% des gens accueillis ont besoin d'une hospitalisation, ça veut dire que ça vient charger d'autant les services qui sont déjà aujourd'hui en situation de débordement", déplore Philippe Henry.

"Ce sont aux hôpitaux de s'organiser entre eux"

Contactée, l'ARS explique que ce sont aux hôpitaux de s'organiser entre eux et la structure accompagne ensuite mais pas de réponses sur des potentiels renforts au CH du Haut Anjou.