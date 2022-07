Aux urgences de Granville, pour l'instant, "ça tient"

Les urgences de Granville n'ont pour l'instant jamais fermé, malgré la hausse estivale de l'activité et un manque de personnel. Une situation qui reste précaire et qui pourrait se renverser à tout moment.

A Granville, les soignants ont réussi leur jeu d'équilibriste pour ce mois de juillet. Malgré une hausse de 30 % de l'activité, qui reste habituelle en été, les urgences n'ont encore jamais fermé. La situation ne tient qu'à un fil puisque les effectifs restent restreints. Sur le site de Granville, seulement six médecins titulaires officient aux urgences, alors qu'il en faudrait le double. Pour Avranches, ce sont les deux tiers des postes de médecin qui sont assurés par des intérimaires. "On a une dépendance envers les médecins remplaçants qui est importante, explique Arnaud Joly, responsable des urgences du centre hospitalier Avranches-Granville (CHAG). Nous n'avons aucune réserve !"

Au moindre arrêt maladie, c'est tout ce fragile équilibre qui peut s'effondrer. Pour l'instant, les plannings sont viables et complets pour l'été, mais c'est l'imprévu qui inquiète Christine Brault, cadre de santé des urgences de Granville : "En septembre, les gens rentrent de vacances, on a un peu plus de marge de manœuvre. Mais là... En termes de compétence, on arrive un peu au bout de ce qu'on peut faire. Je suis stressée à propos de mes plannings", explique-t-elle.

Je me dis que si j'ai un arrêt, je ne peux pas demander aux gens de faire plus de 60 heures par semaine, sinon je les mets en danger et je mets en danger les patients !

"Quand la crise est là tout le temps, ce n'est plus une crise"

Une fois les plannings gérés, le problème des fermetures de lits se profile. "Nous avons eu 12 patients hospitalisés aux urgences, alors qu'ils auraient du être pris en charge dans un service, à cause du manque de lit, détaille Arnaud Joly. 12 à Granville et 16 à Avranches, soit l'équivalent d'un service entier. Et cette situation risque de s'accentuer au mois d'août." Pas d'excès de sérénité, donc, dans les couloirs de l'hôpital. Mais le directeur du CHAG, Joanny Allombert, se veut rassurant : "Quand la crise est là tout le temps, ce n'est plus une crise, c'est devenu une façon de faire." Les équipes savent mieux anticiper des problèmes qui sont devenus récurrents.

D'une part, l'entrée des patients aux urgences est régulée, soit par le 15, soit à l'accueil directement. Les personnes dont l'état ne justifie pas forcément une prise en charge à l'hôpital se voient redirigées vers un médecin généraliste. "C'est opérationnel depuis plusieurs semaines, explique Joanny Allombert. Les médecins des trois agglomérations, de Granville, Villedieu et Avranches se sont organisés pour mettre à disposition, de la population mais également des urgences, des créneaux de soins non programmés." Ceux-ci s'adressent aussi aux personnes qui n'auraient pas de médecin traitant par exemple.

Ensuite, le directeur l'assure, "il y a des perspectives" pour l'avenir. "Ça va très vite pour se mettre dans une situation difficile, c'est plus compliqué pour reconstruire, mais c'est commencé depuis longtemps et ça avance."

Les travaux des urgences avancent

Les urgences sont aussi rénovées, petit à petit, tout en permettant aux soignants de continuer à travailler. En deux ans, l'accueil a été repensé pour garantir la confidentialité des patients. Des salles d'attentes, des bureaux et des chambres refaites à neuf, c'est aussi un plus pour le moral des soignants qui travaillent dans ce bâtiment qui vient de fêter ses 40 ans. Les travaux devraient être terminé en 2023.