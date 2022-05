Aux urgences de l'hôpital d'Orléans, les soignants sont revenus mais rien n'est réglé

Cela fera bientôt deux mois que les soignants du service des urgences de l'hôpital d'Orléans sont massivement partis en arrêt maladie pour "épuisement professionnel". Et s'ils sont pour la plupart revenus à leur poste, la situation est loin d'être réglée, malgré tout. Le service tourne encore au ralenti, le plan blanc décrété le 29 mars par le CHRO pour limiter le nombre de patients pris en charge, n'est toujours pas levé.

Des soignants toujours sur le fil et inquiets

Ce samedi 21 mai, l'hôpital d'Orléans rappelle encore sur sa page Facebook que seules les urgences vitales sont prises en charge à l'accueil. En clair, aucune chance d'être admis pour de la petite bobologie, la consigne reste de privilégier le 15, de se diriger vers d'autres établissements, ou bien vers un médecin traitant. Les soignants restent "sur le fil" confie un syndicaliste. "A la moindre étincelle, ils peuvent craquer et repartir". Un aide-soignant, sous couvert d'anonymat, confie être "à fleur de peau". Et prévient que lui et d'autres pensent à quitter leur poste, définitivement.

De leur côté, les médécins urgentistes continuent leur grève entamée quelques jours après cette vague de départs massive. Ils le font tout en étant réquisitionnés. Ni eux ni les personnels paramédicaux ne souhaitent revivre la situation d'avant, avec 180 patients en moyenne chaque jour.

Un protocole signé mais la pénurie de soignants se poursuit

Un protocole a bien été signé entre la direction du CHR d'Orléans et les différents chefs de service, pour soulager les urgences et mieux gérer les flux de patients. Mais le problème reste le même : on manque d'infirmières et donc de lits, à tous les étages, dans tous les services de l'hôpital d'Orléans.

La différence, c'est qu'aujourd'hui le cas d'Orléans n'est plus unique. Les Urgences de Bordeaux, Grenoble, Arles ou Chinon connaissent la même crise. "Il faut une réponse globale" estiment les syndicats, et pour eux, cela doit être la priorité de la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui a succédé à Olivier Véran dans le gouvernement d'Elisabeth Borne.