Aux urgences de l'hôpital de Saint-Avold, "ça ressemble à l'activité que j'avais en Roumanie"

Le couloir bleu des urgences de l'hôpital de Saint-Avold est pourtant plutôt calme. "Je crois que je ne l'ai jamais vu aussi vide", confirme Cosmin Balu, le médecin en chef du service. "Dans une journée normale, tout ça est bondé avec des brancards de tous les côtés." Sauf que ce vendredi 6 janvier n'est pas une journée normale. Depuis mercredi, 34 des 42 soignants et aides-soignants des urgences se sont déclarés en arrêt maladie. Le plan blanc a été déclenché dans l'hôpital jeudi matin. Et le Samu a déjà commencé à rediriger les patients qui appellent le 15 vers d'autres établissements de Moselle-est. Seuls les habitants qui arrivent aux urgences à pied sont acceptés à l'hôpital privé d'intérêt collectif.

ⓘ Publicité

À lire aussi Plan blanc activé dans tous les établissements de santé de Moselle, les départements voisins appelés à l'aide

"J'en ai pas dormi de la nuit, ça ne fait que me travailler. C'est un crève-coeur complet", confie Sultana, une infirmière en arrêt maladie depuis jeudi. "Avant, on n'allait jamais jusqu'au bout. On râlait, on disait qu'on en avait marre, on pleurait dans notre coin et on revenait le lendemain", explique-t-elle. "Là, c'est arrivé à un stade où l'on a dit 'non, il faut que les choses changent'."

Jusque-là en grève symbolique, les soignants ont décidé de durcir le mouvement. © Radio France - Bastien Munch

"On est maltraité et on maltraite"

Selon elle, il faudrait commencer par agrandir les locaux. À la mi-décembre, jusqu'à cent patients étaient accueillis chaque jour, pour une capacité de quarante places dans le service. "Est-ce que vous, vous accepteriez que quand votre grand-mère est accueillie ici, on lui mette un bassin pour qu'elle fasse ses besoins devant tout le monde, en plein milieu d'un couloir ?", s'énerve l'infirmière. "C'est un mot qui est dur mais oui, on est maltraité et on maltraite."

À lire aussi Crise des urgences de Thionville : la direction du CHR propose la création de douze postes

"Ça ressemble à l'activité que j'avais en Roumanie", ose carrément Cosmin Balu. "J'ai quitté mon pays à cause de ça. Ici, je ne peux plus assurer les soins de manière correcte, digne, avec toute la sécurité pour le patient et pour moi, pour ne pas passer à côté d'une pathologie vitale."

Le chef des urgences, Cosmin Balu, a signé les arrêts maladie de son personnel. © Radio France - Bastien Munch

Un projet de nouvel hôpital toujours pas amorcé

Le projet d'un nouvel hôpital à Saint-Avold est bien dans les cartons depuis plusieurs mois. Mais le personnel n'a toujours aucune nouvelle. "Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une garantie financière qu'il va bien y avoir la construction de nouveaux locaux", explique Fazia Boukhelifa, représentante CFDT à l'hôpital. "Il y a déjà des plans, il y a tout ! On nous dit simplement que tout est dans les tuyaux. Donc je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de bouchons dans ces tuyaux, et qu'il est temps de faire appel à des plombiers !"

Fazia Boukhelifa a déposé un préavis pour commencer une grève le 11 janvier prochain. © Radio France - Bastien Munch

La déléguée syndicale assure que, sur ce projet, "c'est le flou". "Dans la perspective de cette construction, les personnels se disaient qu'il fallait tenir parce qu'on allait avoir quelque chose de neuf, qui correspondrait à un accueil digne de la population. Et là, ne voyant rien venir, ils se disent 'on met de l'énergie mais on est vidés, on ne peut plus'. Ces conditions-là, ce n'est plus possible", dénonce Fazia Boukhelifa. "Ni pour eux, ni pour la population. Parce que tout le monde se met en danger." Après une grève symbolique depuis le 28 décembre, la CFDT a déposé, jeudi 5 janvier, un préavis pour démarrer un mouvement social plus fort le 11 janvier.

Appel à la population

Le chef des urgence espère surtout une prise de conscience de la population de Moselle-est, dont plusieurs autres établissements sont touchés par des grèves et des arrêts maladie. "Les habitants doivent être conscients qu'on a besoin de leur aide et de leur accompagnement. Nous on crie, mais on ne crie pas assez fort", déplore Cosmin Balu. "On n'a pas le temps de descendre dans la rue. J'ai des médecins qui enchainent des gardes de 24 heures un jour sur deux. Vous pensez vraiment qu'après une garde, le médecin va sortir et demander tout ça ? Non, il va rentrer pour se reposer, parce que le lendemain il travaille."

Sur les 42 soignants et aides-soignants des urgences de Saint-Avold, 34 ont déposé un arrêt maladie. © Radio France - Bastien Munch

"Tout le personnel médical et paramédical fait des heures supplémentaires à perte de vue", continue le médecin en chef des urgences. "Si la population veut avoir des soins de qualité et la sécurité du système de santé, c'est à vous, la majorité, de le demander. Nous, la minorité, on travaille !" La CFDT a pu rencontrer, vendredi après-midi, le directeur général du groupe SOS Santé, auquel appartient l'hôpital de Saint-Avold. De son côté, la direction de l'établissement assure composer en étroite collaboration avec l'Agence régionale de santé pour continuer d'accueillir des patients aux urgences.