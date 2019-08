Aux urgences de Lisieux, le personnel en grève veut des nouveaux locaux

Comme dans de nombreux hôpitaux de France, le personnel des urgences de Lisieux est en grève. En plus du manque de personnel, les soignants doivent faire face à des locaux inadaptés à la hausse du nombre de patients. Témoignages de membres du personnel.

Un hall d'accueil encombré d'une dizaine de brancards, des patients qui attendent dans tous les recoins, des malades qui s'entassent, collés les uns aux autres, sans aucune intimité, pendant parfois "quatre heures, jusqu'à dix heures, onze heures, neuf heures, ça dépend" détaillent ces infirmières des urgences de l'hôpital de Lisieux, en grève depuis début juin et qui souhaitent garder l'anonymat.

"Les gens sont tous les uns à côté des autres dans les couloirs, il n'y a aucune pudeur, aucun secret professionnel" - Une infirmière des urgences de Lisieux

Les conditions de prise en charge des patients sont indignes explique une infirmière des urgences de Lisieux Copier

Des soignants qui se font insulter ou cracher dessus

Pas étonnant, dans ces conditions, que les patients... s'impatientent. "Tout le monde s'agace et on se fait insulter, parfois cracher dessus, on reçoit des coups, ça arrive très très régulièrement" témoigne une infirmière.

Reportage aux urgences de Lisieux Copier

Bientôt de nouveaux locaux ?

Face à ces difficultés, et à la mobilisation du personnel, la direction s'est engagée à recruter un infirmier et un brancardier. Insuffisant dit le personnel, pour qui il faudrait au moins quatre médecins supplémentaires, mais aussi et surtout des locaux adaptés.

Le nombre de patients qui fréquentent les urgences chaque année explose depuis quelques années, alors que le nombre de lits disponibles dans les autres services diminue. 30 lits sont fermés actuellement à l'hôpital de Lisieux, faute de personnel. Et quand un malade doit attendre qu'une place se libère pour pouvoir être transféré en chirurgie ou en cardiologie, il attend... aux urgences.

Des travaux d'agrandissement des urgences de Lisieux ont été maintes fois repoussés. Mais un architecte devrait visiter le site d'ici la fin de l'année, pour des travaux qui s'achèveraient en 2022. Le personnel attend désormais des annonces concrètes et officielles. La direction de son côté n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant sur ce dossier