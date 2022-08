Lits, respirateurs, bureaux... les besoins matériels sont "criants" aux urgences du CHU de Montpellier

C'est un appel qui a été entendu. Les urgentistes du CHU de Montpellier – en grève illimitée depuis début juillet à l'appel de FO et de la CGT – avaient invités les députés à venir constater par eux-mêmes la situation de l'hôpital public. Ce lundi 1er août, la députée NUPES de Montpellier, Nathalie Oziol, est venue rencontrer la direction de l'hôpital, les soignants et les syndicats. L'élue de la deuxième circonscription de l'Hérault est arrivée avec un cahier de doléances sous le bras. Les soignants pourront y inscrire leurs besoins en personnels et en matériels jusqu'à mi-septembre. Le document devrait ensuite servir d'exemple lors des prochains débats sur le financement de l'hôpital public à l'Assemblée nationale.

"La situation est alarmante"

A l'initiative de cette opération "Les députés dans les hôpitaux", Nathalie Oziol a visité pendant plus d'une heure le services des urgences. Première zone de tension relevée par l'élue : la salle d'attente où 15 brancards sont alignés et où une dizaine de patients attendent également sur des chaises dans une salle adjacente. "Là on nous disait que c'était un moment d'affluence à peu près normal, mais comment faire s'il arrive deux ou trois brancards de plus ?", s'interroge la Montpelliéraine. "On joue à Tetris, de toute façon on n'a pas le droit de refuser des patients", lui répond Muriel Fournol, l'une des cadres des urgences. Un engorgement renforcé au CHU Lapeyronie par des locaux vieux de 40 ans, et aujourd'hui sous-dimensionnés.

La députée Nathalie Oziol dans les couloirs des urgences pédiatriques du CHU Lapeyronie de Montpellier © Radio France - Valentin BERTRAND

Même constat aux urgences pédiatriques où le professeur Éric Jeziorsky indique ne disposer que d'un seul respirateur, là où il en faudrait deux "par manque de place". Un manque "criant" renchérit la députée. "La situation est alarmante [...] et _on aurait pu l'anticiper_. On sait que le centre hospitalier de Montpellier va avoir besoin de multiplier par trois sa surface d'accueil ce qui nécessite un budget conséquent."

Des premiers travaux seront conduits à l'automne pour libérer un peu de place au sein des urgences. La construction d'un nouveau bâtiment est elle attendue à horizon 2028.

Une initiative nationale

Trois semaine à peine après un bouquet d'annonces du gouvernement censé faire baisser a pression sur l'hôpital, le constat des députés Nouvelle union populaire est sans appel : "Les recommandations de la 'Mission flash' (le diagnostic lancé en juin par le gouvernement, NDLR) sont loin du compte", au point que dans de nombreux services les conditions de travail sont jugées "inacceptables".

Parmi ces recommandations, le gouvernement souhaitait mobiliser davantage les médecins de ville pour décharger les urgences. Et à faire du 15 la centrale d'orientation des patients. "Ça ne suit pas", constate les députés NUUPES. Selon eux, il manque toujours de médecins généralistes la nuit, ce qui conduit à l'engorgement des urgences.

L'opération "Les députés dans les hôpitaux" a débuté jeudi 28 juillet. 20 centres hospitaliers ont déjà été visités. Une cinquantaine devraient suivre d'ici septembre.

