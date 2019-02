Toujours plus de visites aux urgences du CHRU de Nancy "pas toujours justifiées"

"Les urgences hospitalières, des services toujours trop sollicités "relève dans son rapport annuel la Cour des comptes ce mercredi 6 février " pour partie des prises en charges injustifiées". Le service du CHRU de Nancy observe lui entre 2017 et 2018, cinq mille passages en plus aux urgences.

Nancy, France

"Les urgences hospitalières : des services toujours trop sollicités". C'est le titre d'un des rapports annuels de la Cour des Comptes, publiés ce mercredi 6 février. Entre 2017 et 2018, au CHRU de Nancy : 5 000 passages en plus, soit une hausse de 12 %. En moyenne, toutes urgences confondues, les urgences à Nancy traitent 90 mille cas par an, dont 50 mille adultes. "La traumatologie reste la principale cause de venue" relève la Cour des comptes.

"Des délais d'attente souvent longs en CHU " relève le rapport

Selon le rapport "comme en 2014, les temps de passage médians, couvrant l'attente et la prise en charge, atteignent deux heures pour la moitié des patients, ce qui parait raisonnable". "Les temps de passage sont souvent longs en CHU" relève encore la Cour, qui cite pour Nancy une durée d'attente médiane de 5 heures. Lionel Nace, le responsable du service des urgences du CHRU nancéien, précise que si la durée totale d'un séjour aux urgences peut être lui en moyenne de 5 heures ( il y a souvent des examens à faire, parfois des déplacements...), il estime que le délai de prise en charge et d'attente est lui en moyenne d'1H30. "C'est parfois beaucoup, mais globalement compte tenu de la pathologie ce n'est pas un temps particulièrement long" témoigne le docteur Lionel Nace.

La Cour des comptes considère "_qu'environ 20 % des patients actuels des urgences hospitalières ne devraient pas les fréquente_r" et "qu'une médecine de ville mieux organisée" devrait pouvoir les accueillir. Lionel Nace, le chef des urgences du CHRU de Nancy confie que des évolutions ont déjà été apportées dans l'organisation du service. "Mais on a besoin de l'ensemble de la chaine" confie-t-il pour continuer à évoluer. Il confie travailler avec L'ARS, Agence Régionale de Santé et les médecins libéraux.