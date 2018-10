Une intersyndicale appelle les personnels des urgences du CHU de Besançon à une grève illimitée à partir de ce mardi. Les syndicats estiment que les salariés épuisés ne sont plus en mesure d'assurer la sécurité des patients.

Besançon, France

À partir de ce mardi, les personnels des urgences du CHU de Besançon sont appelés à une grève illimitée. L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, Sud santé sociaux) qui lance le mouvement estime que "l’augmentation croissante de l’activité au sein du Service d’Accueil des Urgences ne permet plus au personnel d’assurer la qualité des soins et la sécurité des patients."

Un rapport aux conclusions "accablantes", selon les syndicats

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est sans doute le rapport demandé par le CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de l'établissement. Ledit rapport a été commandé en mars 2018, suite à la tentative de suicide d'une médecin au sein du service. Le cabinet Syndex vient de rendre ses conclusions et elles sont "accablantes", selon les syndicats.

Suite à ce rapport, les syndicats ont rencontré la direction du CHU le 4 octobre dernier mais déplorent de n'avoir reçu "aucune réponse précise".

La direction du CHU reconnaît des "difficultés de fonctionnement"

De son côté, la direction de l'hôpital Jean-Minjoz reconnaît que, "comme grand nombre de services d’urgences en France, le CHU de Besançon n’échappe pas à une augmentation d’activité engendrant des difficultés de fonctionnement et des tensions au sein des équipes."

30 postes créés en quatre ans, selon la direction

La direction du CHU assure néanmoins qu'elle n'a pas attendu le rapport du cabinet Syndex pour améliorer les conditions de travail dans les services d'urgences. Elle souligne notamment avoir engagé plus de 600.000 euros de travaux et d'équipement ces dernières années et avoir créé 20,5 postes de personnels soignants en quatre ans, ainsi que neuf postes de médecins.