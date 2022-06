Aux urgences du CHU de Limoges, on s'inquiète d'un afflux massif de patients lié à la canicule

Vous êtes nombreux à souffrir de la canicule. Avec les températures allant parfois jusqu'à 39°C en Haute-Vienne et Corrèze, certains ont même dû se rendre aux urgences. Au CHU de Limoges, le service des urgences a compté plus de 450 patients pour ce week-end du 18 et 19 juin, mais le pic d'activité est à venir selon Jean-François Queuille, responsable communication des Urgences du CHU de Limoges.

Il y a deux temps sur une vague de chaleur : il y a le coup de chaleur du sportif qui va faire du sport à 14h ou celui de la personne qui est restée au soleil en attendant quelque chose; et puis, il y a aussi les cas qui arrivent après. Souvent ce sont des personnes âgées dépendantes qui se déshydratent durant plusieurs jours. Jean-François Queuille, responsable communication des Urgences du CHU de Limoges

Jean-François Queuille estime que le pic d'activité arrivera dans deux ou trois jours (mardi 21 ou mercredi 22 juin). Mais entre le manque de bras et les patients qui se présentent pour de la "bobologie", il craint que les urgences soient engorgées. "On ne trouve pas de places pour hospitaliser nos patients. Quand l'hôpital est malade, les urgences toussent" explique le médecin urgentiste, alors pour mieux répartir la charge de travail, il insiste, "appelez le 15, appelez le 15, appelez le 15 ! C'est leur travail de vous orienter et de vous prendre correctement en charge, et si votre état nécessite une hospitalisation, vous serez hospitalisé".