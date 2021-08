Auxerre : 150 patients ont retrouvé un médecin traitant grâce au centre de Santé Solidarités

Des soins pour tous ! C'est sur ce principe que des médecins retraités ont créé l'an dernier (juin 2020) avec le soutien financier du conseil départemental, un centre de Santé Solidarités à Auxerre, dans le quartier Sainte-Geneviève. Ce centre cible des personnes en grande précarité, orientées par des travailleurs sociaux. Très souvent, ces patients n'ont pas vu un médecin depuis des mois, voire des années.

Plus qu'une consultation : un accompagnement

Les travailleurs sociaux et les associations sont les premiers rouages de ce dispositif. Ce sont eux qui dirigent ces publics en rupture de soins vers le centre. Ce n'est qu'un premier pas, Sandrine Garcia, infirmière coordinatrice, organise ensuite la consultation et assure leur suivi. "Il faut parfois prendre le temps de réexpliquer les examens demandés aux patients, ainsi que les thérapeutiques qui ont été prescrites" détaille l'infirmière, "il faut également maintenir du lien par la suite : si des examens doivent être organisés, je vais m'en charger. Je vais réexpliquer à la personne et m'assurer qu'elle s'est rendue au rendez-vous."

Des pathologies multiples à traiter

Ces publics en grande précarité, ont parfois renoncé à se soigner et arrivent au centre avec de multiples pathologies aggravées par leur fragilité sociale. "On retrouve plus souvent qu'ailleurs des problèmes psychologiques ou psychiatriques" explique Jean-Loup Duros, médecin coordinateur du centre, "on retrouve plus souvent qu'ailleurs des problèmes d'addictologie et on retrouve bien entendu de multiples pathologies, car souvent ces gens ont laissé traîner des soins ou ne voient pas l'utilité de se faire soigner. Ce n'est pas toujours très facile" conclut le généraliste, "mais en tout cas, c'est le challenge qu'on s'est donné".

Des médecins payés au SMIC

Ce challenge ne peut être remporté qu'à force de patience, en acceptant que les personnes ne se présentent pas, parfois, à la consultation. Il faut alors les rappeler et continuer à les accompagner. Le centre de Santé Solidarités de l'auxerrois reçoit une cinquantaine de personnes par semaine. Ses 8 médecins retraités qui assurent les consultations, une demie journée par semaine, sont payés au SMIC.