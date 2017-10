Auxerre : 7000 personnes à Odyssea, une participation record

La 5ème édition de la course Odyssea s'est tenue ce dimanche à Auxerre. Une édition marquée par une participation record de coureurs, mobilisés pour la lutte contre le cancer.

Une "vague rose" : avec leurs t-shirts aux couleurs de la lutte contre le cancer, impossible de manquer les 7000 participants de la 5ème édition d'Odyssea autour du stade Abbé-Deschamps ce dimanche, à Auxerre.

"Le chien a son t-shirt lui aussi"

Odyssea, c'est quoi ? Une course de 5 kilomètres, en marche ou en course, en faveur de la lutte contre le cancer du sein, en ce mois d'Octobre rose. Et pour les petits, une mini-course d'un kilomètre autour du stade. Ce dimanche, on ne visait pas le podium : tout le monde est venu en famille. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, enfants... Karine, croisée sur la ligne de départ, a même emmené son chien ! "On lui a mis le t-shirt rose, parce qu'aujourd'hui tout le monde participe, et pour nous, il fait partie de la famille."

Comment expliquer un tel engouement pour cette course ? Bien sûr, c'est déjà l'occasion de faire du sport, explique Yohan, qui vient de terminer sa boucle de 5 km. "J'ai mis une vingtaine de minutes. C'est un peu mieux que ce que je fais d'habitude, donc c'est bien ! Je suis un peu essoufflé.."

"On a tous un proche touché par le cancer du sein"

Mais Odyssea, c'est surtout une mobilisation contre le cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes en France. Ce qui frappe, en discutant avec les participants, c'est que tous, ou presque, se sentent concernés de près ou de loin.

"J'ai moi-même été victime du cancer du sein", confie une coureuse. "Et les femmes comme moi ont besoin de se sentir entourées. Une manifestation comme ça, on se sent moins seule." Plus loin, une femme résume : "On a tous un proche, un membre de la famille, qui a été touché par le cancer du sein." "J'ai perdu ma mère à cause de cette maladie", confie un monsieur. "Nous avons aussi une amie qui a attrapé le cancer." Pour sa voisine "En tant que femme, je me dis que ça peut m'arriver, que ça peut arriver à tout le monde".

D'ailleurs, le cancer du sein ne concerne pas que les femmes, comme le confirme un coureur, encore essoufflé. "Je me sens d'autant plus concerné : mon père a eu un cancer du sein. C'est rare chez les hommes, mais ça arrive." Dans un peu moins de 1% des cas.

40 000 € récoltés pour la recherche

Quelles que soient les motivations des uns et des autres, la mobilisation a payé : grâce à l'argent récolté lors des inscriptions, Odyssea a pu offrir un chèque de 40 000 € à la lutte contre le cancer du sein. Cette somme servira à faire avancer la recherche.

L'an dernier, le cancer du sein a fait 12 000 victimes et 54 000 nouveaux cas ont été déclarés. Par ailleurs, le comité Odyssea a mis l'accent sur le dépistage : dans 90% des cas, les cancers du sein peuvent se guérir s'ils sont détectés suffisamment tôt.