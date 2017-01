À Auxerre, contre la grippe, on lutte comme on peut

La souche du virus observée cet hiver est particulièrement virulente, et touche surtout les personnes âgées. Ainsi on note une augmentation des hospitalisations, pour des cas de grippe. À Auxerre, les urgences sont surchargées, et dans les maisons de retraite, on prend des précautions.

À la résidence des Opalines, à Auxerre, la campagne de vaccination contre la grippe a commencé dès octobre, pour les 92 résidents, mais aussi pour la cinquantaine de membres du personnel. "L'anticipation, c'est le meilleur moyen de limiter l'épidémie", indique Magalie Schmidt, la directrice de l'établissement.

"81% du personnel est vacciné, et 92% des résidents." Magalie Schmidt, directrice de la maison de retraite Les Opalines

Une souche virulente

La souche du virus de la grippe observée cet hiver est particulièrement virulente, notamment à l'encontre des personnes âgées, fragiles à cette époque de l'année. Sur des personnes ayant des soucis cardiaques, ou des maladies respiratoires, la grippe peut avoir des conséquences dramatiques. L'an dernier en France, 16.000 décès liés à la grippe saisonnière ont été enregistrés.

C'est pourquoi on limite tous les risques aux Opalines. "Les familles sont sensibilisées lors de leurs visites : des masques et du gel hydroalcoolique sont à leur disposition", explique Magalie Schmidt. Le personnel qui ne souhaite pas être vacciné est obligé de porter un masque".

"Pour l'instant, nous n'avons relevé aucun cas de grippe dans notre établissement" Magalie Schmidt

Aux urgences d'Auxerre, on sature

Si les consultations dans les hôpitaux n'augmentent pas forcément en ce qui concerne la grippe, c'est le nombre d'hospitalisations de personnes fragiles liées au virus qui explose. "On est inquiet, mais de toutes façons on va être obligé de faire face", dit Monique Duché-Taillez.

"Il y a dix jours on était à vingt hospitalisations par jour, maintenant il y a des jours où nous avons besoin de quarante lits" Monique Duché-Taillez, responsable du service des urgences de l'hôpital d'Auxerre

La ministre de la Santé, Marisol Touraine, souhaite que toutes les mesures nécessaires soient mise en place pour éviter la saturation des urgences. Mais le manque de lits, de brancards, d'espace pour les malades, ce sont les conditions de travail difficiles que connaissent les urgences d'Auxerre en ce moment. "L'autre jour, 13 patients ont dormi chez nous aux urgences, dans l'attente d'un lit", explique la médecin, qui met également l'accent sur l'épuisement que connaissent les équipes médicales.

À l'hôpital de Sens en revanche, pas d'inquiétude pour le moment : "L’activité est effectivement plus soutenue que d’habitude, mais les professionnels gèrent encore sans trop de difficulté l’arrivée de ces nouveaux patients. Il y a davantage d’hospitalisations, d’où une tension sur les lits (beaucoup d’arrivées et peu de départ). La situation est réévaluée chaque jour pour qu'on puisse s'adapter rapidement", indique la direction.