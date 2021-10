Auxerre: le service de néonatalogie de l'hôpital propose un sas de décompression aux parents

Afin de permettre aux parents de nouveau-nés hospitalisés de rester le plus longtemps possible, le service de néonatalogie de l'hôpital d'Auxerre, a mis en place une pièce toute équipée. Un salon des familles qui se veut également être surtout un sas de décompression.

Cette pièce a tout d'un lieu de réconfort pour les parents dont le nouveau-né est soigné dans le service de néonatalogie du centre hospitalier d'Auxerre. Depuis mars, ils peuvent à la fois veiller sur leur enfant et s'accorder une pause au sein d'une pièce, qui leur est destinée, dans l'enceinte de l'unité. Un projet qui a germé chez les membres du personnel.

La pièce est située à l'entrée du service. Il y a encore quelques mois, elle hébergeait le bureau de médecins. Désormais, ce sont des fauteuils, une cuisine, une machine à café et une grande table qui occupent les lieux. Une pièce de vie de 25 mètres carrés, née de l'imaginaire de Cindy, début 2018.

C'est dans le cadre de son projet d'étude que l'idée lui est venue. "Nous sommes le seul grand service de néonatalogie du département. Nous recevons également des patients et parents de patients de départements limitrophes qui sont parfois à plus d'une heure de chez eux. Cette pièce leur permet de pouvoir souffler, se faire à manger à moindre coup et rester autant qu'ils le veulent au plus près de leur enfant", précise l'infirmière.

Le salon des familles est tout équipé. © Radio France - Virginie Vandeville

Un petit coin destiné aux fratries. © Radio France - Virginie Vandeville

Portés par la nécessité de ce salon, des membres du service ont ainsi monté des dossiers afin d'obtenir une aide financière, épaulés par l'association Mission Sourire. La structure est née de l'initiative aussi du personnels du service de pédiatrie-néonatalogie et vise à améliorer la prise en charge des enfants.

Résultat, l'opération Pièces Jaunes a ainsi financé 3 000 euros des 25 000 euros de travaux. Autre coup de main, cela du magasin Cuisinella. Il a ainsi offert le mobilier de l'espace cuisine. Une cuisine sur-mesure !

Pour apaiser et donner plus de chaleur à la pièce, Catherine qui travaille dans le service, s'est elle, relevée les manches et s'est lancée dans la décoration, avec la réalisation d'une fresque de peinture.

La fresque a été créée par Catherine, une des soignants du service. © Radio France - Virginie Vandeville

Cela permet aussi de sortir du contexte de l'hôpital, de recharger les batteries

"C'est un lieu accueillant et convivial qui permet aux parents de pouvoir profiter de moments de repos, de calme. Car quand on est dans une chambre médicalisée, on a les yeux rivés sur le scope comme une télévision qui hypnotise. Et du coup, on a besoin de se retrouver avec soi, ne serait-ce que pour donner de l'affection, de l'amour à ces petits bébés", ajoute Bertrand Soto, pédiatre et chef de service de la pédiatrie-néonatalogie.

Un sas de décompression qui séduit Judicaël, 25 ans, la maman de Lily rose, hospitalisée depuis sa naissance, il y a 10 jours. "Cela permet de rester du matin au soir avec elle et ne plus culpabiliser le soir, de partir. Cela permet aussi de sortir du contexte de l'hôpital, de parler d'autre chose avec d'autres parents et de recharger les batteries", assure la jeune femme de 25 ans.