Auxonne : les médecins généralistes se font rares

Réunion de crise à Auxonne ce mardi soir. Le maire, l'Agence régionale de santé ( ARS ) et les médecins généralistes se rassemblent pour tenter de trouver une solution à la pénurie de médecins qui se fait de plus en plus sentir dans la commune et aux alentours.

D'ici quelques mois, entre ceux qui ont dû fermer leurs cabinets et ceux qui partent à la retraite, il n'y aura plus que quatre médecins généralistes à Auxonne pour un bassin de population de 12 000 habitants. Et parmi ces quatre là, il y en a un qui pourrait bientôt partir à la retraite, et un autre qui aurait déjà dû la prendre depuis deux ans. Une situation inquiétante pour Jean-Philippe Bassoleil, médecin généraliste installé à Auxonne depuis 1989 : " Avant, on parlait tout le temps de la Creuse, mais pas besoin d'aller aussi loin, à 30 km de Dijon, c'est la même chose aujourd'hui. "

Résultat, les journées des médecins en activité ressemblent à des marathons entre les consultations au cabinet et les visites à domicile. Mais le plus compliqué, c'est pour les patients qui se retrouvent sans médecin : " nos journées de travail sont déjà bien remplies, on ne peut ni se couper en deux, ni travailler 16 heures par jour, d'autant qu'on a des vies entre nos mains, on ne peut pas faire de l'abattage ", explique Jean-Philippe Bassoleil.

Aucune solution dans l'immédiat

L'objectif de la réunion de ce mardi soir est de réfléchir à plusieurs aux solutions à apporter. Le maire de la commune Raoul Langlois est prêt à mettre en place une maison de médecins : " on veut bien faire les travaux, mais c'est pas parce qu'on a les murs, qu'on a les gens à mettre dedans. J'aimerais mieux avoir des candidatures avant de lancer cette maison, on avait déjà essayé de le faire il y a quelques années mais ça n'a rien donné. "

Pour Jean-Philippe Bassoleil, il n'existe pas vraiment de solution dans l'immédiat. Il estime que l'un des problèmes aujourd'hui c'est la liberté d'installation. " Quand il y a un contexte particulier, il faut accepter de perdre un peu de notre liberté. Mais même si on décidait ça aujourd'hui, on ne peut pas l'appliquer à ceux qui sont déjà rentrés dans le cursus de leurs études, donc ça ne serait effectif que dans 9 ou 10 ans. "

Le maire d'Auxonne espère réussir à attirer de jeunes médecins en faisant de la communication dans les facs de la région.