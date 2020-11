Auxonne : une collecte pour fournir des masques aux enfants

"Tu as fait ton cartable pour demain ? N'oublies pas ton masque !". Depuis le 2 novembre 2020 - la rentrée des vacances de la Toussaint - "le port du masque « grand public » est obligatoire pour tous les élèves à l’école élémentaire, comme il l’était déjà au collège et au lycée", indique l'Education nationale, c'est à dire à partir de six ans. Ces masques de protection ont un coût, que toutes les familles ne peuvent pas assumer. Certaines communes viennent donc à la rescousse : comme repéré par nos confrères du Bien Public, à Auxonne, une collecte de masques a été lancée vendredi 13 novembre 2020, pour en fournir au plus grand nombre.

"Un besoin très urgent"

Une boîte pour collecter des masques a été installée à la mairie. On peut y déposer des masques chirurgicaux taille enfant ou des masques en tissu. En trois jours, une trentaine de masques ont ainsi été récupérés. Pourquoi ce besoin ? "On a un petit stock dans les écoles qui permet de pallier les absences de masques, mais on constate qu'il y a quand même des enfants qui portent le même masque pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines, ce qui constitue vraiment un problème pour eux", déplore au micro de France Bleu Bourgogne Anne Busi-Barthelet, adjointe au maire en charge des affaires scolaires.

"Il y a des enfants qui portent le même masque pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines" Copier

"C'est un besoin très très urgent", indique l'élue. Elle espère que les habitants se montreront solidaires, comme cela avait été le cas pour les soignants pendant le premier confinement, où des milliers de masques avaient été fabriqués bénévolement.