"Avant de partir à l'opération, j'ai dit au revoir à mon sein" témoigne une Tourangelle atteinte d'un cancer

Alors qu'Octobre Rose touche à sa fin, ce mois dédié à l'information autour du cancer du sein, France Bleu Touraine s'intéresse à la reconstruction des femmes qui ont été touchées par cette maladie. Celles qui s'en sortent font souvent des choix très différents après leur parcours médical. Comme ces deux tourangelles, Karine et Eléonore.

ⓘ Publicité

Ce mot, Karine le redoutait depuis des années. Il lui a été finalement annoncé il y a cinq ans. A l'annonce de la maladie, c'est d'ailleurs ce mot de cancer qui l'a immédiatement choqué, beaucoup plus que l'idée de la perte de son sein droit. "C'est plus le fait d'avoir un cancer qui a été un choc. Après, enlever le sein.... En fait, j'avais tellement envie qu'on m'enlève le cancer, c'était ça ma priorité. J'ai eu très peur quand on m'a dit que j'avais un cancer. Du coup, je n'ai pas tant pensé au départ au fait que je n'aurais plus ce sein. Au départ".

Ça m'a aidé à avancer de dire au revoir à mon sein - Karine

Pour ne pas avoir un réveil trop difficile, Karine a ce geste, le matin de son opération. "Avant de partir à l'opération, j'ai dit au revoir à mon sein. Je l'ai remercié pour ce qu'il avait fait pour moi dans ma vie d'avant. De mes 47 années où j'ai allaité mes enfants, des choses comme ça. Je l'ai remercié. Puis j'ai dit maintenant t'es malade, donc voilà on n'a pas le choix, c'est comme ça. Du coup, ça m'a aidé à avancer. De lui dire au revoir".

Ça a touché un organe qui, pour moi, était assez essentiel dans mon image - Eléonore

Cet adieu était en revanche impossible à faire pour Eléonore. Et c'était une certitude, dès qu'elle a appris son cancer il y a quatre ans. "La question de la reconstruction, je pense qu'à chaque rendez-vous avec mon chirurgien, j'en parlais. La poitrine était quelque chose d'important. J'ai eu un cancer du sein, donc ça a touché un organe qui, pour moi, était assez essentiel dans mon image".

Eléonore subit plusieurs opérations, avant, enfin, d'avoir cette reconstruction il y a un an. Une nouvelle poitrine qu'elle a fêté à sa manière. "Moi, j'aime bien la lingerie, c'est quelque chose que j'apprécie. Et du coup, mon grand bonheur, c'est d'avoir à nouveau de la jolie lingerie".

Si elle ne voulait pas de reconstruction, Karine voulait quand même mettre "du beau", du beau sur cette cicatrice de plusieurs centimètres de long. Elle choisit un tatouage, une pivoine entourée de fleurs de cerisier. "C'est même trop drôle parce que quand j'ai eu mon dernier contrôle avec la mammographie et l'échographie, le médecin me dit j'arrive pas bien à voir votre cicatrice, elle est où en fait ? Et là, je me suis dit ah ouais, c'est énorme, parce que ça la cache vraiment".

Je retrouve une image positive de moi - Eléonore

Deux parcours, deux reconstructions différentes. Et au final, le même sentiment. "Je me suis retrouvée complète. Je n'ai pas refait mon sein, mais j'ai mis quelque chose à la place. Voilà, je suis entière maintenant" estime Karine. "Avec ça je retrouve une image positive de moi" abonde Eléonore. "C'est mon histoire et donc mon histoire, elle se continue. La page est tournée, mais le livre continue".

En France, près d'une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie.

loading