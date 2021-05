Avant de partir en week-end, faîtes-vous dépister !

Pour ce pont de l'Ascension, premier grand week-end sans restriction de déplacement, vous serez nombreux à prendre la route pour retrouver vos proches ou vos amis. Alors que la situation sanitaire est encore fragile, la préfecture de l'Indre et l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire rapellent que le dépistage de la Covid-19 est essentiel, y compris pour les personnes asymptomatiques, et pour casser le plus rapidement possible les chaînes de transmission du virus .

L'ARS et la préfecture recommandent aux personnes qui envisagent de se déplacer, notamment hors du département de l’Indre, de se rapprocher de leur laboratoire d’analyses médicales de proximité pour se faire dépister.

Les laboratoires suivants peuvent proposer un dépistage RT-PCR :

Châteauroux :

LABORIZON CENTRE (02 54 22 02 15) : mercredi 12 mai et vendredi 14 mai de 11h00 à 14h00 sans RDV

BIO MEDI QUAL CENTRE (02 54 60 67 00) : mercredi 12 mai et samedi 15 mai sur RDV

LESCAROUX (02 54 22 90 25) : mercredi 12 mai, vendredi 14 mai et samedi 15 mai sur RDV

La Châtre :

BIO MEDI QUAL CENTRE (02 54 06 16 16) : mercredi 12 mai de 10h à 12h sur RDV

Issoudun :

BIO MEDI QUAL CENTRE (02 54 21 08 78) : mercredi 12 mai et vendredi 14 mai sur RDV

Buzançais :

BIO MEDI QUAL CENTRE (02 54 02 11 11) : mercredi 12 mai et vendredi 14 mai de 8h30 à 15h00 sans RDV

Argenton-sur-Creuse :

LESCAROUX (02 54 24 12 09) : mercredi 12 mai, vendredi 14 mai et samedi 15 mai sur RDV

ABO+ ( 02 54 24 35 87) : Vendredi 14 et samedi 15 mai de 10h00 à 12h30 sur RDV

Le Blanc :