Avant l'été, l'EFS du Loiret veut remplir ses stocks de sang

C'est une difficulté, chaque année pour l'établissement français du sang. Pendant l'été, le nombre de donneurs baisse drastiquement. La plupart profitent de leurs vacances et ne sont pas disponibles. Il faut donc renflouer les stocks en amont, afin de traverser la saison estivale dans les meilleures conditions possibles. "Dans le Loiret, nos réserves diminuent en ce moment. Nous ne sommes plus dans le vert, mais plutôt dans le orange" détaille Sophie Perruchot, planificatrice des collectes de l'EFS dans le Loiret.

Pour pallier cette situation, l'établissement français du sang organise du mercredi 14 au vendredi 16 juin une grande collecte à Orléans, au Campo Santo. Pour être donneur, il faut avoir entre 18 ans et la veille des 71 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Vous pouvez vous rendre directement au Campo Santo mais il est préférable, pour la bonne organisation de la collecte, de prendre rendez-vous. Il reste beaucoup de créneaux disponibles sur le site de l'EFS. Pour les horaires de la collecte au Campo Santo : cela se passe de 9h30 à 18h30 le mercredi et le jeudi, et de 9h30 à 14h le vendredi.