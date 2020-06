Avant l'été, l'Etablissement français du sang lance une collecte exceptionnelle

L'Etablissement français du sang lance une grande collecte avant l'été. Les donneurs ont été au rendez-vous pendant le confinement, mais depuis le 11 mai, les dons sont en chute. L'été approche et les interventions chirurgicales reprennent, et les stocks sont en dessous du seuil l'alerte.

Pendant le confinement, les dons de sang n'ont pas cessé, "on a même eu énormément de donneurs", explique Laure Henry-Baudot, responsable de la communication à l'Etablissement français du sang Centre-Pays de la Loire. Mais "depuis le déconfinement et le 11 mai, on assiste à une chute de la fréquentation de nos collectes. Les gens recommencent à travailler, ont des problématiques de garde d'enfants et des plannings plus complexe pour la plupart des gens."

Stocks en dessous du seuil d'alerte

C'est la raison pour laquelle l'EFS lance cette grande collecte, jusqu'au 13 juillet, intitulée "Prenez le relais". Comme tous les ans à l'approche de l'été, l'EFS anticipe les baisses de dons à venir quand les donneurs partent en vacances. Mais cette année, "les réserves sont en dessous du seuil d'alerte", met en garde Laure Henry-Baudot. Au niveau national, le stock actuel est de 90.000 poches, alors qu'il en faudrait 115.000.

Une grande collecte de sang est organisée avant l'été, ici à la Cité des congrès de Nantes © Radio France - Typhaine Morin

Or, depuis le déconfinement, les opérations chirurgicales reprennent, donc "les besoins pour les patients sont importants". L'Etablissement français anticipe donc plus de besoins que les étés habituels. "D'où l'importance de pouvoir donner son sang, de programmer son don sur toute la période estivale, et spécialement dans les 15 prochains jours".

Et en raison de la distanciation physique et pour éviter les files d'attente, cette collecte se fait sur rendez-vous. Vous pouvez trouver la collecte la plus proche de chez vous sur le site internet de l'Etablissement français du sang.