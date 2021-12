Avant les fêtes de fin d'année, c'est la ruée sur les tests dans les pharmacies chambériennes

Noël approche à grand pas, et ses réunions de famille aussi. Des retrouvailles qui ne sauraient être gâchées par la Covid, alors de nombreux Chambériens prennent les devants. Beaucoup se rendent en pharmacie pour se faire un test antigénique.

150 à 200 tests par jours

Dans cette petite pharmacie du vieux Chambéry, les patients défilent. "On réalise _entre 150 et 200 tests par jour_", explique Sophie Marcou la responsable. Des tests antigénique en hausse qui ont poussé à s'adapter."On a dû embaucher des infirmières en plus pour répondre à la demande."

Devant elle, des familles attendant pour se faire dépister. "Ca rassure avant de voir les grands parents", explique Salomé. L'adolescente et sa sœur ne sont pas vaccinées et ne veulent prendre aucun risque. Pareil pour Mathieu. Il est là avec son fils Hugo 4 ans. "Il a plutôt les symptômes d'une gastro, mais on ne veut prendre aucun risque avec Noël qui arrive."

Au même moment, une patiente passe en coup de vent récupérer 5 autotests. Un pour chaque membre de sa famille. "On le fera juste avant Noël !", explique-t-elle avant de repartir à la chasse aux cadeaux.

Des autotests en rupture

Des autotests très demandés. Les pharmacies chambériennes témoignent d'une rupture de stock. Plusieurs officines l'affichent même dès l'entrée "Plus d'autotests." Dans cette pharmacie près des Halles, on a constaté cette hausse de la demande depuis 10 jours. Une demande qui va crescendo. "On a passé une grosse commande, elle devrait arriver dans la journée", espère Gaspard Roulier, pharmacien titulaire. Du côté, des tests antigéniques, la demande est très forte. La pharmacie n'ouvre ses rendez-vous que par créneaux de 48h, "sinon on serait pleins sur des semaines et des semaines." De plus, il faut parallèlement continuer à assurer la vaccination, dont la demande explose elle-aussi depuis les annonces sur le pass vaccinal.