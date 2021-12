Avant les fêtes de fin d'année, le virus circule de façon préoccupante en Alsace

Les derniers chiffres de l'épidémie dans la région montre que le nombre de cas s'est stabilisé, mais à un niveau très élevé. Les autorités sanitaires s'inquiètent de la poussée du variant Omicron et appellent l'ensemble des personnes vaccinées à faire leur dose de rappel au plus vite.

Le nombre de cas se stabilise... mais à un niveau extrêmement élevé. Voilà le constat dressé aujourd'hui par l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand-Est avant les fêtes. Elle craint cependant une poussée du nombre de cas après les fêtes, notamment avec l'arrivée du variant Omicron.

10% des contaminations dues à Omicron

En Alsace, le taux d'incidence tourne désormais autour des 650 cas pour 100 000 habitants (643 cas dans le Bas-Rhin, 659 pour le Haut-Rhin). Des chiffres qui n'augmentent plus depuis quelques jours, mais qui pourraient à nouveau flamber après les fêtes.

C'est notamment le variant Omicron, "beaucoup plus contagieux", qui inquiète l'ARS. Au moins 10 % de tests positifs aujourd'hui ne sont plus associés au variant Delta, et donc attribuables à ce nouveau variant.

Un adulte sur douze non vacciné

Depuis une semaine, 23 patients sont hospitalisés chaque jour, dont 8 en réanimation dans les hôpitaux du Bas-Rhin. La préfecture appelle donc ceux qui ne l'ont pas encore fait à réserver un créneau pour obtenir leur dose de rappel ou leur première injection.

Alors que le taux de vaccination dépasse les 70% en Alsace, la préfète du Bas-Rhin rappelle qu'une personne sur douze n'est pas vaccinée dans le département. Selon ces chiffres, sur les 76 personnes hospitalisées en état critique dans le Bas-Rhin, 66 n'étaient pas vaccinées. Sur les dix personnes restantes, toutes ont leur dernière dose il y a plus de cinq mois et la moitié d'entre elles est immunodéprimée à cause d'une maladie ou d'un traitement.