Avant les fêtes, l'appel aux dons de l'Etablissement Français du Sang de Bretagne

L'Etablissement français du sang appelle aux dons avant les fêtes de fin d'année. Il en faudrait 10 000 dons par jour pour assurer les prochaines semaines. C'est le cas notamment en Bretagne. Julien Robinet, le directeur de collecte et produits de l'EFS de de Bretagne était l'invité de France Bleu Armorique ce jeudi.

ⓘ Publicité

Quelle est la situation en France et en Bretagne ?

La situation est très préoccupante aujourd'hui puisque on connaît une baisse de fréquentation très importante ces dernières semaines. Plus de 20 % de donneurs en moins sur les collectes, c'est considérable. Ça a un effet sur les réserves qui ont fortement baissé ces dernières semaines. La cause à cela est bien évidemment une reprise du contexte covid, particulièrement sur la région. Et puis un contexte socio économique peu favorable ces derniers temps. Donc aujourd'hui, voilà des réserves sont fortement en baisse et alors que les besoins sont toujours là. On a besoin de 10 000 dons en France et 600 tous les jours en Bretagne pour répondre aux besoins.

Et les réserve de sang sont donc basses...

Oui, tout à fait et la période qui est devant nous préoccupe beaucoup puisque, on le sait, le covid va s'intensifier. Ça va avoir un effet sur les collectes. On a également aussi toutes les épidémies hivernales qui ont un impact sur la disponibilité des donneurs, les phénomènes climatiques qu'on a connus et qui ont fortement perturbé la collecte l'année dernière avec des routes verglacées, la neige qui a empêché la tenue de certaines collectes et la venue de certains donneurs. Et puis encore en plus, cette année, tous ces phénomènes se convergent et viennent s'additionner avec les possibilités de délestage électrique qui vont aussi impacter l'organisation des collectes, on le sait.

Qu'est ce que vous craignez à ce sujet ?

Et bien, lors d'un délestage, on peut très bien être amené à déplacer, ou à changer l'organisation d'une collecte. On sait que les donneurs ne pourront pas forcément se déplacer ce jour là, que ça va avoir un effet sur leur disponibilité pour venir ce jour là. Et puis, si on a une coupure électrique en plein milieu d'une collecte, bien évidemment que l'on s'est organisé pour gérer cette situation en toute sécurité. Mais ça aura également un effet sur la possibilité de donner.

Peut on donner son sang après avoir eu le covid ou la grippe ?

Oui, il faut attendre par rapport à tout infection. Globalement, la règle, c'est d'attendre deux semaines à l'issue de la fin des symptômes pour pouvoir donner son sang.

Qui peut donner son sang ?

Alors on peut donner du premier jour de ses 18 ans, jusqu'à la veille du 71ᵉ anniversaire, il faut peser au moins 50 kilos. Et puis ensuite, il y a d'autres critères qui sont là pour assurer la sécurité des donneurs et des patients. On peut les retrouver sur le site internet.

Comment pouvez vous pouvez rassurer ce matin les auditeurs qui auraient des craintes à ce sujet ?

Ca ne fait pas mal, c'est comme une prise de sang. Et puis juste dire que c'est facile. En fait, il faut 1 h de son temps pour donner son sang. Vous êtes accompagné sur l'ensemble du parcours par des professionnels qui ont l'habitude et qui vous aideront bien évidemment si vous avez un peu d'appréhension. Mais je crois que 1 h de son temps pour répondre à un besoin vital, parce que le don est irremplaçable et c'est pour répondre à des besoins vitaux des patients qui en ont besoin pour vivre.

Qu'est ce qu'on fait concrètement si on n'a pas assez de dons de sang ?

On s'organise pour ne pas en arriver là et c'est effectivement pour ça qu'on lance cet appel aujourd'hui. Ensuite, si on se retrouve en difficulté avec des besoins qui sont supérieurs aux réserves, on peut être amené à prioriser et donc à différer les besoins les moins urgents. Donc ça veut dire déprogrammer des interventions chirurgicales qui ne sont pas urgentes, parfois pour des cancers, qui vont devoir attendre avant de pouvoir être réalisées. Donc bien évidemment, ça, on ne le veut pas et c'est pour ça qu'on appelle à la mobilisation pour qu'on ait suffisamment de dons pour faire face à la situation qui est encore une fois devant nous va être difficile pour la collecte.

Pour connaitre le lieu de collecte de sang le plus proche, rendez vous sur le site de l'EFS .