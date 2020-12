Avant Noël, beaucoup de monde au centre de dépistage du Parc des Expositions d'Avignon

La mécanique est parfaitement rodée. "C'est cinq secondes par narine donc 10 secondes en tout. Vous baissez votre masque sous le nez ?" Le laborantin n'a pas menti : dix secondes plus tard le test est terminé et la personne peut partir.

Il faut dire que ce mardi 23 décembre, les dépistages s'enchaînent au Parc des Expositions d'Avignon. Pas de quoi déborder les secouristes de la Croix Blanche et les salariés du laboratoire Bioaxiome pourtant, comme l'affirme Laurent Dubois, président de la Croix Blanche Vaucluse.

Laurent Dubois, président de la Croix Blanche Vaucluse en compagnie de deux secouristes © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Pas débordés mais ça fait du monde, c'est sûr ! Depuis ce lundi 21 décembre, on prélève 400 à 500 personnes par jour", détaille-t-il, " Mais on a une capacité de 600 personnes en une matinée donc tout va bien. On attend une fréquentation équivalente jusqu'à la fin de l'année."

Eviter de contaminer ses proches fragiles le soir de Noël

La raison de cette hausse des dépistages, c'est bien entendu l'approche des fêtes de fin d'année. Dans la file d'attente du Parc des Expositions, beaucoup sont venus comme Michel, 73 ans, et son épouse Josiane : "Par précaution." Et l'Avignonnais ajoute :"C'est notre médecin qui nous a conseillé de le faire. Comme ça on est rassurés et on peut voir nos enfants en toute tranquillité."

Les secouristes de la Croix Blanche assistent le laboratoire Bioaxiome dans l'accueil des personnes dépistées au Parc des Expositions d'Avignon © Radio France - Mathilde Bouquerel

Même son de cloche du côté d'Emma, venue de Pujaut avec son mari Rony. Elle pense avant tout aux personnes fragiles de sa famille. "Il y a nos grands-parents bien sûr, mais aussi plusieurs personnes qui viennent de se faire opérer ...", évoque la jeune femme,"Et puis j'ai aussi envie de le savoir pour moi-même, parce que je suis enceinte et que, même si aucune étude ne prouve de conséquences du covid sur la grossesse, je préfère limiter les risques."

Pouvoir passer ses vacances à l'étranger

Pour d'autres enfin, le test négatif est indispensable pour pouvoir changer un peu d'air pour les fêtes de fin d'année. "On part en vacances et c'est obligatoire d'en présenter un", explique Yasmine, "On avait envie de se faire un peu plaisir pour le nouvel an donc on a décidé de partir à Dubaï."

Le test PCR est effectué en quelques secondes © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pour un test fait le matin, vous aurez le résultat le soir-même. Par ailleurs, comme le rappelle l'Agence Régionale de Santé (ARS) 84, les tests PCR sont plus fiables que les tests antigéniques.