Avant Noël, l'inquiétude des soignants face à un afflux de fréquentation

Avec 75 consultations par jour dans ses locaux de Vandoeuvre-lès-Nancy, SOS Médecins constate une hausse de son activité depuis le début du mois de l'ordre de 20%.

"Nos confrères de médecine générale ont le droit de prendre des vacances, nous on essaie de pallier à cela, mais c'est compliqué pour les patients qui n'arrivent pas à accéder à leur médecin traitant" selon le président de SOS Médecins 54, Joseph Fabre. SOS Médecins craint la dernière semaine de l'année, avec une nouvelle grève des médecins libéraux.

15 à 20% de passages en plus aux urgences

Aux urgences de l'hôpital central de Nancy, on comptabilise entre 15% et 20% de passages en plus, ces derniers jours. "Les chiffres sont au-dessus des moyennes annuelles, avec un début de semaine très compliqué avec des passages plus importants pour les personnes âgées de plus de 75 ans" explique Yann Roth, médecin aux urgences du CHU.

"On est assez nombreux en personnel soignant, la problématique n'est pas juste d'avoir des médecins. Après-, il faut que les patients ne stagnent pas dans les urgences. Il nous manque des lits tous les jours" poursuit-il.

"J'ai peur que ce soit plus compliqué que les années précédentes" conclut Yann Roth.