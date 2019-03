AVC : les centres hospitaliers de Pau et de Bayonne premiers à pratiquer la thrombectomie de manière autonome en France

Pau, France

C'est une révolution pour la prise en charge des accidents vasculo-cérébraux (AVC) dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis mars, les centres hospitaliers de Pau et de Bayonne pratiquent la thrombectomie, une technique médicale récente opérée sur les patients victimes d'AVC. Jusque-là, elle était utilisée seulement dans les centres hospitaliers universitaires (CHU). C'est donc une première pour des hôpitaux généraux, en France.

Qu'est-ce que la thrombectomie ?

Depuis 2015, les médecins peuvent utiliser la thrombectomie pour traiter un accident vasculaire cérébral ischémique, c'est-à-dire lorsqu'un caillot bouche une artère. Cela représente 80% des cas. La technique consiste à aller aspirer le caillot qui s'est formé dans l'artère, en glissant un cathéter, une sorte de petit tuyau, dans l'artère fémorale du patient jusqu'à son cerveau. Toutefois, la thrombectomie ne fonctionner que si le caillot se trouve dans une grosse artère. Cela est donc possible en moyenne pour 40% des patients victimes d'AVC.

Pour les autres patients, les médecins continueront de pratiquer ce qui se fait jusqu'à présent : la thrombolyse ou fibrinolyse. Cette méthode, utilisée depuis une quinzaine d'années, consiste à dissoudre le caillot avec un médicament mais la résorption ne fonctionne pas toujours complètement.

Les avantages de la thrombectomie

La technique de la thrombectomie a une meilleure efficacité que la thrombolyse. Le risque de décès ou de séquelles graves diminue."Selon les études scientifiques, un patient sur deux a toutes les chances de récupérer après une thrombectomie, contre un sur deux pour la thrombolyse", explique Valérie Revel, présidente de la commission médicale de l'établissement de l'hôpital de Pau.

La thrombectomie permet également de rallonger le délai de prise en charge : celui-ci est de 4 heures 30 maximum pour un traitement par thrombinolyse, tandis qu'avec une thrombectomie les médecins peuvent agir dans les 6 heures après le déclenchement de l'AVC, voire dans les 24 heures, dans de rares cas.

Toutefois, plus la prise en charge d'un AVC est rapide, moins le risque de séquelles et de décès sera grand. L'arrivée de la méthode de la thrombectomie aux centres hospitaliers de Pau et de Bayonne est donc essentielle pour le traitement des AVC souligne Valérie Revel : "il est très important que les délais soient raccourcis et le fait de devoir transférer des patients à Bordeaux faisait perdre des chances au patient". Le CHU de Bordeaux a mis en place cette technique en 2015.

Près de 2.600 patients hospitalisés pour un AVC dans les Pyrénées-Atlantiques

Près de 2.600 patients ont été hospitalisés pour un AVC dans les Pyrénées-Atlantiques, en 2018. 1.039 à Pau et 1.519 à Bayonne. Une cinquantaine d'entre eux seulement ont été adressés au CHU de Bordeaux, 32 pour le centre hospitalier de Pau et 24 et pour le centre hospitaliser de la Côte Basque.

Depuis le 4 mars, douze thrombectomies ont été pratiquées dans le département. Au centre hospitalier de Pau, deux neuro-radiologues interventionnels se forment depuis deux ans, une semaine par mois. Un troisième neuro-radiologue déjà formé, rejoindra l'équipe en septembre 2019.