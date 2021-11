Avec 56.000 créneaux supplémentaires en décembre, la préfète d'Indre-et-Loire bat le rappel de la vaccination

À partir de ce samedi, toutes les personnes majeures sont éligibles pour faire le rappel du vaccin. Face à la forte demande - 1,25 millions de rendez-vous pris sur le site Doctolib après les annonces gouvernementales - la préfecture d'Indre-et-Loire va débloquer 56.000 créneaux pour le mois de décembre.

Suffisant pour éviter l'embouteillage ? Marie Lajus en est convaincue. "Nos huit centres de vaccination ouverts actuellement dans le département suffisent", assure la préfète d'Indre-et-Loire. Car si en théorie plus de 340.000 personnes de moins de 65 ans dans le département sont concernés par cette dose de rappel, "les demandes vont s'étaler au fil des semaines, tout le monde n'a pas fait sa dernière injection en même temps et il faut avoir reçu sa deuxième dose au minimum cinq mois auparavant pour être éligible."

Pour l'instant, donc pas la peine de remettre en place les deux vaccinodrômes de Saint-Avertin et Saint-Cyr fermés depuis le 1er septembre. Ni de rouvrir le gros centre du Vinci à Tours. Déjà, parce que contrairement au printemps et l'été derniers, il ne faut réserver qu'un créneau et non deux. Et puis parce que "les médecins de ville, les sages-femmes, les pharmaciens ou kinésithérapeutes assurent désormais 42% des injections dans le département", précise la représentante de l'Etat. Il est d'ailleurs possible de passer directement passer par eux pour faire le rappel.

Concernant les plus de 65 ans éligibles à ce rappel, seuls 40% l'ont fait dans le département depuis septembre.

Pass sanitaire et masque obligatoires sur les marchés de Noël

Quant au masque, Marie Lajus "resserre les boulons". Il est obligatoire désormais dans tous les lieux en intérieur même ceux soumis au pass sanitaire. C'est aussi le cas sur les grands rassemblements en extérieur. Cela concerne par exemple les marchés de Noël, où le pass sanitaire vous est aussi demandé