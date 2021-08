Avec 64% de vaccinés, les Pyrénées-Atlantiques ont la meilleure couverture vaccinale de Nouvelle-Aquitaine

Ce jeudi 5 août, à midi, 503.848 personnes ont déjà reçu au moins une première dose de vaccin dans les Pyrénées-Atlantiques, soit les trois-quarts de la population départementale. Par ailleurs, 63,9% des Basques et des Béarnais, presque les deux tiers ont déjà les deux doses préconisées, cela représente le meilleur taux de toute la Nouvelle-Aquitaine. 34 centre de vaccination et 2 vaccibus fonctionnent dans les Pyrénées-Atlantiques indique la Préfecture qui parle d'un "excellent maillage territorial".

Le coronavirus continue pourtant à circuler, la preuve l'hôpital de Bayonne a du déclencher le plan blanc la semaine dernière, submergé par la quatrième vague, tandis que l'ARS avertissait sur la situation dans la région, à cause d'une immunité collective trop faible. L'agence régionale de santé a ouvert des créneaux supplémentaires pour vacciner les plus jeunes et rappelle que les professionnels prioritaires des secteurs de la santé et du médico-social, les pompiers et les professionnels, de tout âge, considérés comme plus exposés peuvent se faire vacciner sans rendez-vous dans les centres de Pau, Bayonne et au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie.

Les personnels de santé sont appelés à se faire vacciner © Radio France - Camille Huppenoire

Une annonce qui intervient alors que le Conseil Constitutionnel vient de valider les grandes lignes du passe sanitaire contre lequel des mobilisations sont organisés chaque week-end.

Le taux de vaccination par tranche d'âge (entre parenthèse pourcentage de ceux qui ont reçu les deux doses