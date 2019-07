Avec d'autres parlementaires, le député de la Mayenne Yannick Favennec dit non au déremboursement de l'homéopathie

Département Mayenne, France

L'appel a été lancé par le député centriste du Morbihan Paul Molac. 44 de ses collègues ont répondu dont le Mayennais Yannick Favennec. Dans cette tribune, publiée par nos confrères du JDD ce dimanche, les signataires, dont certains sont issus de la majorité présidentielle, ne comprennent pas pourquoi le gouvernement ne veut plus rembourser l'homéopathie.

"L'homéopathie répond à un réel besoin médical et contribue à diminuer la consommation médicamenteuse. Elle permet de réponde aux besoins de santé non couverts des populations les plus fragiles. Il est difficile d'accepter l'idée selon laquelle cette pratique puisse soudainement être reléguée au rang de 'fake médecine'. 74% des utilisateurs la jugent efficace. Nous demandons au gouvernement de maintenir le niveau de remboursement à 30% de cette méthode thérapeutique" écrivent en substance ces députés

La ministre de la Santé a récemment annoncé la fin du remboursement de l'homéopathie pour le 1er janvier 2021.