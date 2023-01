Avec des électrocardiogrammes dès le collège, le Département veut lutter contre la mort subite du sportif

Après les décès en 2021 de Peio Oyhamburu , 17ans, à Ustaritz et de Mathis, 13 ans, à Nay, de la mort subite du sportif, le Conseil Départemental a décidé de prendre le problème à bras le corps, pour essayer de prévenir autant que possible ces accidents. "Nous voulions avoir une action concrète, révèle Olivier Vissieres, directeur du pôle sport, culture et loisir au Département. Dans un premier temps, a été proposée par le comité départemental de rugby et Daniel Pédaillé, le nouveau président, une conférence sur la mort subite du sportif, avec des médecins qui sont intervenus et des scientifiques pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et à l'issue de cette conférence, le Département, en convention avec le comité départemental de rugby et évidemment l'Éducation nationale, a décidé une opération un peu innovante, réaliser un électrocardiogramme auprès de tous les élèves de 4e et 3e des collèges des Pyrénées-Atlantiques dotés d'une section sportive rugby, c'est à dire à peu près 150 enfants."

ⓘ Publicité

"Une dimension de santé publique"

Si le rugby étrenne ce dispositif, c'est avant tout à cause des circonstances malheureuses qui ont fait que deux jeunes rugbymen ont été frappés à quelques mois d'écart par ce phénomène de mort subite du sportif. "Mais d'ici un an, l'objectif est d'étendre ce dispositif de test à toutes les sections sportives de tous les sports du département, et dans un plus long terme, à tous les collégiens," avance Olivier Vissieres. "Ce dispositif a une dimension de santé publique. Les études médicales démontrent que c'est à cet âge là, quand les corps se transforment, à la puberté et à l'adolescence, que les malformations peuvent intervenir. C'est donc à cet âge-là qu'un électrocardiogramme peut s'avérer être intéressant. C'est pour ça que cette tranche d'âge-là est choisie."

Huit médecins dans le dispositif

Pour le lancement de ce dispositif, conventionné avec l'éducation nationale et le comité départemental de rugby, le Département s'appuie sur une équipe de huit médecins. "Dans un premier temps, l'équipe de cardiologues, avec à sa tête le professeur Beigbeder, nous a dit "Nous, l'initiative nous plaît beaucoup. Elle nous intéresse, elle est porteuse, et va servir à la recherche." Donc pour cette année du moins, ce professeur, assorti de huit de ses confrères, nous a proposé la gratuité de l'interprétation des électrocardiogrammes."

Il faut dire que pour les professionnels de santé, ce dispositif a un double intérêt. "D'un côté, ça peut prévenir un accident. Mais de l'autre, la mort subite du sportif est un phénomène qu'on a du mal à expliqué. Un électrocardiogramme peut déceler 70 % des anomalies. Il y en a donc 30% qui, à ce jour, demeurent totalement inexpliqués. Donc les cardiologues sont intéressés pour pouvoir bénéficier de chiffres nombreux, pour avoir du volume et leur permettre d'avancer dans la recherche."

Un double intérêt donc, à court terme et à long terme. Si une anomalie est décelée chez un enfant, un protocole sera mis en place avec le médecin traitant, afin de savoir quelle démarche adopter.