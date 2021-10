Avec l'argent du Ségur de la Santé, l'Etat va renflouer la dette de l'hôpital d'Orléans

En juillet 2020, après la première vague de l'épidémie de Covid 19, et les failles profondes qu'elle a mises en lumière au sein de l'hôpital public en France, l'Etat a organisé le Ségur de la Santé, pour réunir tous les acteurs de ce secteur, et réfléchir à la modernisation de notre système de santé. La première phase de la mise en œuvre du Ségur passait par une revalorisation des salaires des soignants. La deuxième est un plan d'investissement de 19 milliards d'euros, décliné par régions.

C'est cet aspect-là du Ségur que le ministre Olivier Véran est venu détailler, au centre hospitalier de Blois, qui fait partie des établissements bénéficiant de ces investissements : 90 millions d'euros pour un vaste projet de rénovation du bâtiment principal, la rénovation des chambres, du bloc opératoire, la création d'un nouveau plateau ambulatoire de médecine et de chirurgie. Et le développement d'intelligence artificielle et d'outils numériques pour simplifier le parcours de santé.

93 millions d'euros pour réduire la dette de l'hôpital d'Orléans

Au total, 713 millions d'euros seront versés par l'Etat pour accompagner des projets de modernisation, de reconstruction, ou bien pour "reprendre la dette de certains hôpitaux". Lors des conclusions du Ségur, le gouvernement avait admis que la dette de certains établissements de santé les empêchait de mettre en oeuvre de nouveaux investissements et donc d'améliorer l'accueil des patients et les conditions de travail des agents.

Le Centre Hospitalier d'Orléans fait partie de ces établissements plombés par une dette importante : 130 millions d'euros en 2021. Une dette largement liée à la reconstruction du Nouvel Hôpital d'Orléans, en 2015, et son déménagement sur un seul site, à Orléans La Source. Le nouveau bâtiment a coûté plus de 600 millions d'euros, et les coûts de fonctionnement liés à l'immensité de cet hôpital, à une nécessaire réorganisation des services, n'avaient pas forcément été prévus à la hauteur de ce qu'ils sont réellement. En 2017, la direction avait dû adopter un plan de retour à l'équilibre pour tenter de résorber un déficit de 15 millions d'euros.

Une aide bienvenue mais le véritable problème c'est la pénurie de personnel

La nouvelle que l'Etat allait venir au secours de l'hôpital d'Orléans a été annoncée aux partenaires sociaux et aux élus il y a une semaine, en conseil de surveillance. 93 millions d'euros, une manne conséquente, qui représente près des deux tiers de l'endettement global. "Une bouffée d'oxygène", dit l'Agence régionale de santé en Centre Val de Loire, dont le but est de permettre au CHRO d'envisager, de nouveau, des investissements, par exemple pour acquérir du matériel, et pour mettre en place de nouveaux projets médicaux. Il avait déjà reçu au printemps près de deux millions d'euros au titre des "investissements du quotidien" versés par l'Agence Régionale de santé et issus du Ségur.

Ces 93 millions d'euros vont réduire la pression sur la trésorerie de l'hôpital d'Orléans, en lui permettant d'économiser des sommes importantes sur le remboursement de ces emprunts. Mais si les syndicats saluent "une bonne nouvelle", ils restent aussi prudents sur les effets qu'aura vraiment ce geste du gouvernement sur le problème majeur, depuis quelques temps, à l'hôpital d'Orléans : la pénurie d'infirmières, qui oblige à fermer des lits, et la fuite des médecins qui mettraient selon en péril certains services.

126 millions d'euros d'investissements pour les établissements du Loiret

Le CHR d'Orléans, s'il est l'établissement régional qui recevra la plus grosse somme de la part de l'Etat dans le cadre des investissements Ségur, ne sera pas le seul à être aidé, au titre de la "restauration des capacités financières". Le centre hospitalier de Gien, géré par la direction de l'hôpital d'Orléans, recevra plus de 6 millions d'euros, celui de Pithiviers près d'un million d'euros, lui qui est aussi dans une situation financière préoccupante.

Mais d'autres investissements dans le Loiret visent à réellement moderniser des établissements de santé. 126 millions d'euros, au total, seront investis par l'Etat dans le Loiret. L'hôpital Lour Picou de Beaugency va ainsi recevoir 4,4 millions d'euros, pour restructurer entièrement son centre hospitalier et son EHPAD. L'établissement psychiatrique Georges Daumezon à Fleury les Aubrais recevra plus de 2 millions d'euros pour refaire entièrement son accueil des urgences psychiatriques, en créant un centre d'accueil de crise. La clinique Oréliance refait à neuf sa salle opératoire de SOS Mains, avec une aide de l'Etat de 192 000 euros.

58 000 professionnels de santé revalorisés en Centre Val de Loire

Par ailleurs, le ministère de la Santé indique qu'en région Centre Val de Loire, 58 342 professionnels de santé ont vu leur rémunération revalorisée, parmi lesquel près de 5000 médecins. Ainsi que 5554 étudiants internes en médecine ou en professions paramédicales. Un troisième volet du Ségur de la Santé est actuellement en discussion dans chaque établissement. Il porte sur les conditions de travail, la réduction de la précarité. L'enjeu est de redonner de l'attractivité à l'hôpital public, et le chantier est colossal.