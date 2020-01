Avec l'arrêt de la kinésithérapie respiratoire, la bronchiolite est moins douloureuse pour les bébés

Alors que l'épidémie de bronchiolite s'est installée en Dordogne comme partout en France en ce début d'année, la kinésithérapie respiratoire ne fait plus partie des recommandations en terme de soin. Fini donc les petits poumons écrasés, malaxés par les grosses mains des kinésithérapeutes.

Périgueux, France

Quel parent n'a rêvé d'infliger les pires sévices au kinésithérapeute qui écrase de ses grosses mains les poumons de son tout petit, hurlant, s'étouffant à moitié ? Il se veut toujours rassurant le kiné : "C'est pour son bien" ! Il est vrai que les bébés qui souffraient de bronchiolite pouvait alors respirer un peu mieux.

La bronchiolite, présente en ce début d'année en Dordogne comme partout en France, est une maladie virale, une inflammation des petites bronches, les bronchioles, créée par un virus, le VRS pour "virus respiratoire syncytial". Il n'existe pas de vaccin.

Un procédé "un peu violent" reconnait le Dr Laurent Pradeaux

La Haute Autorité de Santé ne préconise plus la kiné respiratoire dans ses dernières recommandations qui datent de l'automne dernier. "Aujourd'hui, les soins se résument au lavage de nez et au paracétamol pour la plupart des bébés", explique Laurent Pradeaux, chef du service pédiatrie de l'hôpital de Périgueux. Il est recommandé d'hospitaliser les bébés de moins de deux mois, les anciens prématurés et les enfants avec des pathologies préexistantes.

Pour les parents, Il est également recommandé de ne pas mettre à la crèche les enfants malades, de se laver les mains, de ne pas passer les bébés de bras en bras en période d'épidémie. Il faut absolument éviter de fumer. Le tabac donne une inflammation des bronches et la bronchiolite est beaucoup plus sévère.

Une brochure est à disposition sur Sante Publique France.