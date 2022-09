L'opération "Poitiers au cœur du don" pour attirer de nouveaux donneurs de sang

Les réserves en sang sont fragiles en Nouvelle-Aquitaine. Avec l'opération "Poitiers au cœur du don", qui se déroule cette année du vendredi 23 au samedi 24 septembre 2022, l'établissement français du sang espère refaire ses stocks et attirer de nouveaux donneurs.

"Poitiers au cœur du don" : c'est la grande opération annuelle de collecte de sang, organisée à chaque rentrée devant l'hôtel de ville de Poitiers par l'Etablissement français du sang Nouvelle-Aquitaine. Depuis plusieurs mois, les réserves de sang sont fragilisées, d'où l'importance de l'événement pour constituer des réserves suffisantes. Car les besoins sont toujours aussi importants. Environ 1000 dons sont nécessaires chaque jour dans la région Nouvelle-Aquitaine pour répondre aux besoins des malades.

Sur la place du Maréchal-Leclerc, en plein cœur de Poitiers, un immense chapiteau a été dressé pour accueillir les donneurs. Sur les 600 créneaux disponibles pour les deux journées de collecte, "seuls 15 % avaient été réservés" vendredi matin, d'après Zohra Barrault, médecin responsable des prélèvements à l'EFS, sur le site de Poitiers. Depuis quelques mois, elle constate une baisse du nombre de dons, à la Maison du don à Poitiers, ou sur les collectes mobiles. "Nous avons un stock de 10 000 poches, mais il descend tous les jours actuellement. Peut-être que les gens sont occupés par la rentrée scolaire ou bien que la hausse du nombre de cas de Covid-19 dissuade. Nous sommes très inquiets. Il faut absolument que les réserves remontent."

Franchir le cap

L'événement est aussi l'occasion d'attirer de nouveaux donneurs, et de les fidéliser par la suite, pour remplacer ceux qui sont désormais trop âgés pour donner leur sang (il faut avoir entre 18 et 70 ans pour donner son sang.) Emma a 21 ans. Elle a décidé ce vendredi 23 septembre de franchir le cap. "Cela fait plusieurs années que je réfléchis à donner mon sang... Avant, je ne préférais pas, pour ne pas manquer mes entraînements de handball. Mais là, je me suis dit que ce n'était pas si grave...", explique-t-elle.

Pour recruter de jeunes donneurs, l'EFS a missionné un animateur événementiel, Yves Filliatreau, également professeur d'éducation physique et sportive. "Mon rôle, c'est de leur donner l'idée de donner leur sang. Je vise surtout les primo-donnants. Ce sont souvent des jeunes de 18 ans." Avec son micro devant l'hôtel de ville, il appelle les Poitevins à prendre rendez-vous sur place, auprès des nombreux bénévoles des associations de donneurs de sang, partenaires de l'EFS. L'année dernière, sur les quelque 500 participants prélevés, près d'un tiers étaient de nouveaux donneurs.