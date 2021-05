Vaccination : avec l'ouverture pour les plus de 18 ans, les réservations sont prises d'assaut en Île-de-France

Si vous avez entre 18 et 49 ans et que vous ne présentez pas de comorbidité, vous pouvez prendre rendez-vous, mais uniquement pour des créneaux de vaccination non pris la veille pour le lendemain. Les prises de rendez-vous ont commencé ce mardi, et déjà les plateformes de réservation en ligne comme Doctolib ont été prises d'assaut.

Rafraîchir la page plusieurs fois

"J'ai trouvé un rendez-vous à Bourg-la-Reine mais Bourg-la-Reine mais moi j'habite dans le 20e arrondissement de Paris", s'agace Julie alors qu'elle peine à trouver un rendez-vous ce mardi matin. "On me propose Aubervilliers, je clique sur le rendez-vous, le motif de consultation première dose Pfizer et je n'arrive pas à le valider. Le rendez-vous n'est plus disponible pour le moment. Finalement, il n'y a plus rien", poursuit la jeune femme de 27 ans.

Comme elle, ils sont nombreux à vouloir se faire piquer. Mais ne trouvent pas de créneaux sur les plateformes comme Doctolib. Dans un tweet, elle affirme que les créneaux sont remplis chaque minute. Mais que le nombre de réservations reste limité, environ 20.000 créneaux par jour.

"J'ai profondément envie de me faire vacciner surtout que j'ai envie de partir en voyage cet été", ajoute Julie. De son côté, Lou, 28 ans, elle a trouvé un créneau. Mais pas à n'importe quel prix. "J'habite dans le 93 et je n'ai pas de voiture donc c'est tout par les transports en commun. Donc j'ai vu qu'il y avait un centre à Meaux assez accessible même si ça va me prendre une heure et demie pour y aller", explique-t-elle.

"J'ai cliqué, j'ai validé mais quand j'y suis retourné pour rafraichir la page et trouver un créneau à côté de chez moi, il n'y avait plus rien donc j'ai vraiment pris ce que j'ai vu en premier même si je dois faire une heure et demi de transport", sourit Lou. D'autres plateformes proposent également la prise de rendez-vous pour cette nouvelle tranche d'âge éligible à la vaccination, mais sous conditions, Keldoc, Maiia mais aussi Chronodose.