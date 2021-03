Avec la crise sanitaire, l'association Alcool Assistance redouble de vigilance dans la Somme

Depuis un an, la crise du coronavirus bouleverse nos vies et c'est particulièrement difficile pour les plus fragiles. Illustration ce matin avec l'invité de France Bleu Picardie. Jean-Robert Mille est le vice président de l'association Alcool Assistance dans la Somme.

L'association Alcool Assistance aide plus d'une centaine de personnes à travers tout le département de la Somme. Dans plusieurs lieux d'accueil, à Amiens, Airaines ou encore Ham, ses bénévoles écoutent et conseillent les personnes qui souffrent d'alcoolisme. Un travail rendu plus difficile par la crise sanitaire du coronavirus qui touche la France depuis plus d'un an.

Jean-Robert Mille est le vice président de l'association. Il explique comment les confinements, restrictions et autres couvre feu perturbent le suivi des adhérents et font augmenter les risques de rechutes.

France Bleu Picardie : Alcool assistance aide plus d'une centaine d'adhérents à travers le département, avec de l'écoute, des groupes de paroles, des permanences. Comment la crise complique t-elle votre travail depuis un an ?

Jean-Robert Mille : Alcool Assistance a l'habitude de travailler par des groupes de paroles pour échanger nos vécus et partager notre expérience. Le fait de ne pas pouvoir se réunir régulièrement comme nous en avions l'habitude pénalise les dépendants qui viennent d'arriver. Il est évident que la visio ne fait pas tout et que les groupes sont nettement plus importants pour avoir des rapports beaucoup plus directs et beaucoup plus chaleureux.

La visio n'est pas adaptée

Donc selon vous les réunions en visio conférence ne sont pas adaptées ?

Elles le sont pour l'administratif mais pas pour l'échange de la peine et du vécu. La dépendance à l'alcool est quelque chose qui isole les personnes et elles ont beaucoup de difficulté à se confier, à parler. La parole se libère en groupe. Puisque les autres ont vécu la même dépendance il y a une mise en confiance, une dédramatisation des cas. Notre but est de redonner du bien être aux gens et de les aider, les accompagner.

Les actions reprennent progressivement. Comment vous adaptez vous aux contraintes sanitaires ?

Avec le confinement on avait annulé les réunions, là on les déplace à cause du couvre feu, par exemple le samedi matin pour permettre au plus grand nombre d'y participer. mais ce n'est pas toujours facile on obtient pas forcément le maximum de ce que l'on avait avant.

Le risque de rechute

Y a t-il beaucoup de rechutes ?

Oui il y a des rechutes, des gens qui décrochent. Le fait de ne pas avoir un suivi après les soins peut amener à être seul et c'est ce qui peut-être dangereux et faire retomber dans les mêmes travers.

Comment faîtes vous pour veiller, malgré le contexte sur ces personnes les plus fragiles ? Comment maintenir le lien ?

On va les voir. On se déplace chez eux lorsque c'est possible, on téléphone. mais on est quand même beaucoup plus embêté de ne pas pouvoir se réunir. On doit tout faire de façon un peu plus solitaire.