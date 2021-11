Avec la dose de rappel pour prolonger le pass sanitaire chez les plus de 65 ans, des centres se réorganisent

Les plus de 65 ans ont jusqu'au 15 décembre pour effectuer leur dose de rappel contre le coronavirus et ainsi prolonger leur pass sanitaire. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'Etat mardi soir. Dose de rappel qui peut être faite en pharmacie, chez le médecin ou en centre de vaccination. Et ces centres se réorganisent après avoir réduire la voilure ces dernières semaines. On vous donne quelques exemples.

En Loire Atlantique, le centre de Nantes-Ranzay va ouvrir deux heures de plus à compter de la semaine prochaine : ce sera de 9h à 17h au lieu de 9h-15. Des box supplémentaires vont voir le jour, les équipes d'infirmières seront renforcées et il y aura deux médecins contre un. Le nombre d'injections passera de 230-250 par jour à 400. Le centre de Châteaubriant devrait aussi proposer plus de rendez-vous d'ici 8-10 jours avec un nouveau changement de site.

En Vendée, le centre de La Roche-sur-Yon, ouverts les après-midis, ajoutera une demi-journée la semaine prochaine et une deuxième demi journée la semaine d'encore après. On passera ainsi de 1400 injections cette semaine, à 2100 la semaine prochaine et 2450 la semaine d'après. A Challans, un troisième jour a été décidé et est en place depuis peu pour 400 créneaux quotidiens.

Dans la grande majorité des cas il s'agit de créneaux avec prise de rendez-vous.