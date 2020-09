Avec la généralisation du port du masque, les difficultés des personnes sourdes pour communiquer

La galère des sourds et malentendants avec la généralisation du port du masque dans la société, dans les entreprises, les rues, les commerces. Impossible de lire sur les lèvres ou bien de s'aider de l'expression du visage pour accompagner la langue des signes. A l'institut des sourds de la Malgrange, à Jarville, près de Nancy, ce sont 450 jeunes de 0 à 20 ans qui sont accompagnés pour des troubles auditifs ou des troubles du langage. La structure a commandé des masques inclusifs et donc transparents pour permettre de voir le visage.

Des masques inclusifs pour lire sur les lèvres

Des masques qui changent tout pour Fanny, infirmière à l'institut et sourde : "il est transparent donc il est bien pratique, on voit bien l'expression du visage. C'est vrai qu'on pratique la langue des signes mais la lecture labiale est aussi complémentaire et importante pour la communication."

Fanny est infirmière à l'institut des sourds de la Malgrange et se réjouit de l'arrivée des masques inclusifs © Radio France - CEDRIC LIETO

Le masque chirurgical opaque, c'est un rempart contre le virus mais d'abord un obstacle à la compréhension. Ce n'est pas anodin selon Jacques Celerier, le directeur général de l'institut des sourds de la Malgrange :

"Les personnes sourdes sont victimes de la crise sanitaire parce qu'en terme de communication, c'est compliqué dans la vie de tous les jours. Il y a un isolement. Ils le prennent souvent sur le ton de l'humour. Tant que c'est de l'humour, on considère ça comme un signe. Si demain, on ne fait rien, ce ne sera plus de l'humour et ce sera de la vraie détresse."

Une généralisation des masques inclusifs ?

Les masques inclusifs, transparents, existent mais avec des délais de livraisons qui s'allongent. Une centaine reçue ici sur 1.500 commandés le mois dernier. Ils seront généralisés à l'intérieur de la structure, il en faudrait surtout dehors pour Fanny :

"Ce ne sont pas les masques pour les sourds et les malentendants, ce sont les masques pour les autres. Ce ne sont pas nous qui devons le porter mais les autres."

Pour l'institut, le surcoût est important, estimé à 50.000 euros pour l'année, négligeable d'après son directeur par rapport à l'exclusion des personnes sourdes.