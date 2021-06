Avec le beau temps et le retour à une vie sociale, moins de monde dans les centres de vaccination

La barre symbolique des 30 millions d'injections devrait être atteinte ce week-end. Dans les Hauts de France, 1.233.000 personnes sont pleinement vaccinées Après l'accélération du mois de mai, le rythme de vaccination reste soutenu, mais certains centres constatent tout de même un net ralentissement dans les prises de rendez-vous.

A l'hippodrome de Marcq-en-Baroeul, 4.800 créneaux de vaccination ont été ouverts pour ce week-end. Vendredi soir, il en restait plus d'un millier de disponibles.

Avec le beau temps, le déconfinement, le Covid qui s'éloigne, on pense moins à se faire vacciner

A Lens, Emmanuel Brunelle, le directeur médical du centre Bertinchamps fait à peu près le même constat. "Le délai allait jusqu'à 6 jours il n'y a pas si longtemps. aujourd'hui il est de 48 heures, voire 24 heures", constate le médecin. "Avec le beau temps, cette nouvelle phase du déconfinement que nous sommes en train de vivre, et le Covid qui s'éloigne, on pense peut-être moins à se faire vacciner". Mais le responsable nuance, il s'agit selon lui d'une tendance passagère et les vaccinations devraient reprendre un rythme plus soutenu. Dans ce centre, les commandes de stocks ne sont pas en baisse et aucune dose n'a dû être jetée.

Au début, tout le monde voulait se faire vacciner et réclamait des doses. Maintenant qu'il y en a, les gens ne sont pas vacciner.

En ce vendredi matin, l'atmosphère est calme dans la Halle Bertinchamps. Isabelle vient de recevoir sa deuxième injection et s'agace de voir si peu de monde. "Je suis déçue. Au début, tout le monde voulait se faire vacciner et réclamait des doses. Maintenant qu'il y en a, les gens ne se font pas vacciner."

Mélanie Waymel, médecin généraliste, se prépare à accueillir les plus jeunes, puisque la vaccination sera ouverte aux mineurs dès 12 ans à partir de mardi. "Il y a une impatience et ils nous sollicitent régulièrement car ils ont envie de reprendre une vie normale, alors qu'il y a des festivals qui arrivent cet été, et le fameux pass sanitaire"

Venue se faire vacciner, Magali se renseigne justement pour inscrire ses enfants, âgés de 13 et 17 ans. _"Pour nous c'est une évidence. Il faut jouer le jeu, c'est normal. Et qu'ils puissent vivre pleinement leur jeunesse." Dans la salle de repos, Imane et Cloélia, 20 ans, viennent de recevoir leur deuxième dose. Elles sont venues pour pouvoir de nouveau voyager à l'étranger, mais pas seulement. "C'est aussi pour protéger les plus vieux. Il faut le faire, pour atteindre une immunité collective."_

A Lens, 5.000 doses auront été administrées cette semaine et près de 70.000 injections ont été réalisées depuis le début de la campagne vaccinale.