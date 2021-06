Avec le beau temps, les restaurateurs belfortains supportent de moins en moins le masque

Avec la barre des 30 degrés bientôt franchie, le masque risque d'être de plus en plus difficile à porter. Surtout pour certaines professions, qui doivent le conserver tout le temps, malgré les fortes chaleurs comme les restaurateurs. Dans cet établissement de Belfort, on espère un assouplissement.

La chaleur rend le port du masque de plus en plus difficile (Photo d'illustration)

Va-t-on bientôt se débarrasser du masque ? Ce lundi, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a laissé entendre que nous pourrions l'abandonner en extérieur le 30 juin, juste avant d'être en partie contredit par le ministère de la santé. En tout cas, certaines professions espèrent bientôt qu'il sera remisé car avec l'arrivée des beaux jours, difficile de le porter à longueur de journée comme pour les travailleurs de la restauration.

La chaleur fait mauvais ménage avec le masque

Au restaurant "Les Abeilles", faubourg de France à Belfort, on commence sérieusement à ne plus en pouvoir. Sur la terrasse, encore en partie ombragée, Gino dresse les tables avant l'ouverture du restaurant et le début du service. Comme depuis de longs mois, le masque lui couvre le visage : une contrainte que le serveur supporte de moins en moins. "En étant en terrasse, il y a le soleil, la chaleur, au bout d'un moment, on respire vraiment plus. Rien que de parler au client, c'est compliqué et quand on a envie de lui sourire, il ne le voit pas".

Dans la cuisine, devant les fourneaux, c'est encore plus compliquépour le cuisinier, Maurice : "Avec la chaleur des fours et des grills, on a du mal à respirer". Surtout en plein coup de feu, quand le mercure monte parfois très haut, jusqu'à 60 degrés. "On sue littéralement, rit-il. On le retire cinq minutes pour respirer et faire une pause, parce que du matin 7 heures jusqu'à 15 heures, on l'a sur le nez. Donc c'est assez difficile !".

L'espoir d'un assouplissement

Pour autant, avec le déconfinement progressif, le gérant Philippe Bee espère enfin bientôt pouvoir l'enlever. "Quand on écoute les infos, c'est ce qu'ils nous laissent espérer je pense. Ça sera peut-être plus compliqué que pour les restaurants en bord de plage c'est sûr, mais il faudra voir. On y croit !", conclut-il avec espoir.

Mais en attendant une décision allant dans ce sens, il faudra prendre son mal en patience. Depuis l'été 2020, le masque est resté obligatoire dans les bars et les restaurants.