Avec le changement climatique, la tramontane en voie de disparition

Elle fait partie intégrante de la vie des Catalans. Depuis la nuit des temps, la tramontane s'infiltre aussi bien sous les manteaux que dans les chansons et la poésie. Mais pour combien de temps encore ? En 2022, les relevés confirment le ressenti des habitants : ce vent sec venu du Nord ne s'était jamais montré aussi discret, en tout cas depuis que Météo France dispose de données précises.

"Sur la période 1981-2010, nous avons comptabilisé une moyenne de 122 jours de tramontane par an à Perpignan, soit un jour sur 3. En 2022, nous n'avons enregistré que 90 jours de tramontane, un jour sur 4. C'est un record depuis 1981", explique Florence Vaysse, référente territoriale de Météo France pour le Languedoc et le Roussillon. "Depuis 3 ans, le nombre de jours de tramontane est en dessous de la moyenne". Pour qu'une journée de tramontane soit comptabilisée par Météo France, il faut qu'au moins une rafale dépasse les 16 mètres par seconde, soit environ 58 km/h.

Plus de canicule = moins de tramontane

2022 ayant été également un année record en terme de chaleur, une question vient spontanément à l'esprit : y a t-il un lien entre la multiplication des épisodes de canicule et l'essouflement de la tramontane ? "La réponse est oui. Les deux phénomènes sont incompatibles : on ne peut pas avoir des épisodes de chaleur intense et durable et en même temps des situations de tramontane".

En météorologie, quelques années d'observations ne suffisent pas à dessiner une tendance. Il est donc impossible de tirer des conclusions de ce record battu en 2022. Mais il est permis d'y voir un avant-goût de ce qui se profile pour les prochaines décennies. Quelques indices laissent entrevoir une diminution progressive des épisodes de tramontane d'ici la fin du siècle.

Les scientifiques prévoient un déclin

A commencer par cette étude prospective menée par le CNRM (centre national de recherches météorologiques) à Toulouse : les scientifiques ont testé plusieurs modèles pour faire des simultations climatiques à l'horizon 2100. A chaque fois, le résultat est même : tous les scénarios aboutissent à "une diminution significative de la fréquence de la tramontane", notent les auteurs dans leur conclusion, même si "la vitesse moyenne du vent (...) ne devrait pas changer".

Autre enseignement de cette étude : plus les émissions de gaz à effet de serre augmentent, moins il y a de tramontane. "Lorsque nous utilisons le scenario le plus pessimiste du GIEC (le RCP8.5), la diminution de la tramontane est encore plus forte que pour des scenarios médians"

La biodiversité marine menacée ?

Moins de tramontane ? Certains ne vont pas s'en plaindre. Surtout l'hiver, lorsqu'elle glace le sang. Ou l'été, lorsqu'elle attise les feux de garrigue. Mais il ne faut se réjouir trop vite. Une raréfaction de la tramontane pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Notamment sur l'écosystème marin.

"La tramontane est absolument primordiale dans l'équilibre de la Méditerranée. Si elle diminue, c'est tout l'écosystème qui est menacé", explique Pascal Conan, responsable du service d'observation du Laboratoire Arago, à Banyuls-sur-Mer. Car la tramontane est à l'origine d'un processus complexe qui permet au Golfe du Lion d'abriter une incroyable biodiversité. L'hiver, elle refroidit l'eau de surface "qui devient plus lourde et se met à couler très profondément". Cela permet à des eaux profondes de remonter en surface, chargées de nutriments et de micro-algues : un véritable "garde-manger" qui permet à la vie de proliférer.

"Si la tramontane se fait plus rare, ce processus risque de s'enrayer. Surtout qu'il est déjà mis à mal par le réchauffement climatique", prévient Pascal Conan. En conséquence : "les eaux seront moins riches en nutriments : la biodiversité va s'appauvrir et elle va devoir s'adapter, évoluer".

Des conséquences sur l'agriculture

Sur la terre ferme aussi, l'atténuation de la tramontane pourrait avoir des répercussions notables. Ce vent connu pour ses propriétaires asséchantes et assainissantes a contribué à faire des Pyrénées-Orientales l'un des vergers de la France (pêches, nectarines, abricots, cerises).

Elle est aussi l'alliée des viticulteurs dans la lutte contre les maladies. "C'est un médicament naturel", confirme Pierre Hylari, viticulteur à Tautavel et président des Jeunes Agriculteurs des Pyrénées-Orientales. "Grâce à la tramontane, nous sommes en mesure de limiter les traitements phytosanitaires, aussi bien pour la vignes que pour le maraîchage ou les arbres fruitiers. Ce vent est positif, car il limite les contaminations provoquées par l'humidité".

L'identité catalane mise à mal ?

Plus largement, la tramontane est un élément incontournable de l'identité catalane. La croyance populaire selon laquelle

"la tramontane a le pouvoir de rendre fou" est sans doute exagérée, mais elle n'est pas totalement dénuée de sens. C'est ce que montre une étude scientifique réalisée par Antoni Bulbena, professeur de psychiatrie à l’Université de Barcelone, en collaboration avec le médecin Conxita Rojo.

Réalisée auprès de plus de 300 habitants de la région de Gérone, l'étude montre que 75 % des Catalans modifient leur comportement quand souffle la tramontane. Pour la moitié d'entre eux, elle a un effet déprimant ou anesthésiant. Pour l'autre moitié, un effet euphorisant et antidépresseur.

Qu'ils l'aiment ou qu'ils la détestent, les Catalans ont dû apprendre à composer avec la tramontane. Au fil des siècles, elle est devenu un élément constitutif de leur identité. Comme l'écrivait le Prix Nobel de Littérature Gabriel Garcia Marquez, ce vent est "comme une femme abominable mais sans laquelle la vie serait dénuée de sens ».