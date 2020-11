Avec le coronavirus, en Isère aussi, le Téléthon ne pourra pas compter sur ses nombreuses animations

De Pontcharra à Morestel, en Isère, comme ailleurs en France, l'épidémie de coronavirus contraint les organisateurs d'événements festifs au profit du Téléthon à les annuler. Elles font pourtant partie de "l'âme" de cette grande opération de solidarité.

Impossible d'organiser un repas, une soirée théâtre, un défi sportif ou encore un loto. "Le Covid, c'est un contexte qui nous touche et qui nous frappe de plein fouet", souligne Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon, déplorant une double peine "pour les malades les plus fragiles", car "s'ils chopent le Covid, c'est la mort assurée".

Ces événements "physiques", sur le terrain, représentent pourtant 40% des dons au plan national selon l'AFM-Téléthon. Du coup, l'association invite les organisateurs d'événements à opter pour des systèmes de vente de produits au profit du Téléthon, en "click and collect" ou encore de proposer des défis via les réseaux sociaux.

En Isère, le Téléthon est aussi chamboulé par le coronavirus. Copier

A Tullins, du drive et une tombola dans le respect des gestes barrières

Ainsi, à Tullins, contrairement aux autres années, pas de record du monde. Le plus gros tracteur en chocolat était l'objectif de cette édition 2020. "Mais ça demande plusieurs semaines de travail. Les bénévoles ne peuvent pas se réunir pour la fabrication et le public qui aime bien venir voir régulièrement n'a pas non plus le droit de se déplacer. Alors on propose autre chose", explique Dany Lefevre, présidente de l'asso "Défis solidaires", qui se mobilise essentiellement pour le Téléthon.

Comme peuvent le faire des restaurants et comme l'autorise l'AFM, son asso va donc proposer la vente de produits via un système de drive. "Le but est que les gens sortent pas de leur voiture pour récupérer leur commande et le paiement sans contact sera à privilégier." Il y aura aussi la vente de 5.000 billets de tombola. Le tirage au sort est prévu fin janvier. "On espère bien réunir les 20.000 euros que l'on collecte habituellement", souligne Dany Lefevre.

Communiquer sur les dons en ligne, via le 36-37

En Nord-Isère, Paul Meunier, le coordinateur évoque la possibilité de reporter de quelques semaines certains événements, en espérant que le contexte sanitaire leur permette alors de se tenir. "On va surtout beaucoup communiquer sur la collecte par internet pour qu'on puisse continuer à soutenir la recherche."

Francesco Bardaro, son homolgue du Sud-Isère, de son côté, souhaite demander aux organisateurs d'événements de se tourner vers les commerces autorisés à être ouverts, comme les pharmacies ou les boulangeries, pour qu'ils vendent des produits au profit du Téléthon.

87 millions au plan national pour l'édition 2019

L'édition 2019 du Téléthon, au plan national, avait permis de réunir 87 millions d'euros pour la recherche sur les myopathies. Comme c'est le cas chaque année, le groupe France Télévisions se mobilise pour 30 heures de direct. Le parrain de cette édition 2020 est le chanteur Matt Pokora.