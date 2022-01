Avec le Covid, les psychologues belfortains reçoivent plus d'enfants et d'ados

C'est une des conséquences de la crise sanitaire qui dure désormais depuis deux ans : la santé mentale des Français se dégrade. En novembre, la Défenseure des droits alertait le président Emmanuel Macron sur l'urgence à agir pour protéger les enfants.

Deux mois plus tôt, le chef de l'Etat promettait, en clôture des premières Assises de la santé mentale, que 8 séances chez le psychologue seraient remboursées aux personnes de plus de trois ans, sur prescription médicale. Ce système sera mis en place au printemps selon le ministère.

En début de semaine Latifa Gilliotte a reçu un petit en consultation. Ce garçon de 6 ans avait demandé à ses parents de parler à quelqu'un. "Je l'ai pris en urgence et j'ai eu affaire à un gamin qui respirait très vite, il ventilait très fort", raconte la psychologue. "Sa crainte, c'était de ne pas y arriver à l'école, alors que c'est un très bon élève, et surtout, il avait très peur de mourir, il se posait la question "quand est-ce que c'est mon tour?"".

Certains, un peu plus âgés, ont des idées encore plus noires, explique Latifa Gilliotte :

La psychologue estime que le Covid-19 a fragilisé directement ou indirectement certains enfants et adolescents, et souvent, même si l'enfant qui arrive en consultation n'en parle pas tout de suite, son mal-être est lié de près ou de loin à la situation sanitaire.

Emilie Chevry, une autre psychologue clinicienne à Belfort montre son planning "plein jusqu'à fin mars", et relève qu'elle reçoit beaucoup de mineurs. "60 à 70% des enfants que je reçois viennent pour une raison qui touche à la pandémie", assure la thérapeute. Elle explique que le virus a bouleversé leurs habitudes sociales :

On se rend compte qu'ils ont de plus en plus de mal à être en groupe, ils ne savent plus faire. Beaucoup sont un peu hypocondriaques, ils craignent le virus, la maladie, et ils viennent aussi consulter pour ça : par rapport à ça il y a une accélération. Ce sont des enfants qui ne sont pas sereins, un enfant somatise beaucoup, et en ce moment particulièrement.