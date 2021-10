Avec le covid, "on va solliciter les patients pour le vaccin anti grippe" explique un médecin d'Amiens

La campagne de vaccination contre la grippe débute ce vendredi pour les personnes les plus fragiles. Stéphane Foulon, médecin généraliste à Amiens, veut inciter d'autant plus ses patients à se faire vacciner, avec la crise du coronavirus qui n'est pas terminée.

C'est le coup d'envoi ce vendredi de la campagne de vaccination anti-grippale : les personnes dites prioritaires, à savoir les plus de 65 ans ou celles qui ont des pathologies chroniques normalement, vont pouvoir recevoir l'injection. Le début de la vaccination a d'ailleurs été avancé de quatre jours pour coïncider avec le rappel de vaccin anti-Covid : une nécessité pour Stéphane Foulon, médecin généraliste à Amiens. Il est l'invité de France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : faire le vaccin anti-grippal en même temps que le rappel du vaccin contre le Covid, il n'y a pas de risques ?

Stéphane Foulon : c'est du bon sens, car il est difficile d'enchainer différentes séquences de vaccination, à la fois pour le public concerné et les professionnels de santé qui s'y collent. Un seul rendez-vous, c'est plus pratique d'un point de vue pratique. D'un point de vue santé, c'est quelque chose qu'on réalise assez régulièrement, dans les plus jeunes âges de la vie, avec des vaccinations concomitantes. Là, ce sera pour un public un peu plus âgé, mais dans la même démarche.

La vaccination contre la grippe cet hiver, c'est un enjeu particulier au vu de la situation du covid par ailleurs ?

Oui. Déjà l'année dernière, je pense que tous les médecins ont encore plus incité les patients à être vaccinés contre la grippe, parce que lors de cette pandémie que l'on rencontre, avoir conjointement une infection grippale et une infection covid, ça peut être franchement problématique. J'ai l'impression qu'on a eu plus de vaccinés, j'ai réussi plus facilement à convaincre certains patients qui étaient jusque là plus résistants.

On n'a presque pas eu de grippe l'hiver dernier, en lien avec les gestes barrières et les confinements : on risque un rebond cette année ou pas ?

L'année dernière, on n'a pas eu non plus d'infections respiratoires bégnines comme la rhinopharyngite ou des pathologies infectieuses telles que la gastro-entérite. On se rend bien compte en ce moment même qu'on a un gros rebond de ces pathologies. C'est la diminution des gestes barrières, de la distanciation sociale, le port du masque qui se relâche... Et effectivement, une immunité collective qui a diminué.

Vous allez encore plus chercher les patients pour qu'ils se fassent vacciner ?

Clairement. On va vraiment solliciter les patients pour qu'ils soient responsables et raisonnables, et qu'ils s'inscrivent dans cette vaccination anti-grippale. Il faut éviter une épidémie de grippe en même temps qu'une nouvelle vague de covid.