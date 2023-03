Avec le nouveau CHU de Nantes, l'hôpital Laennec va se développer

Le futur visage du nouveau CHU de Nantes se dessine. Le nouvel hôpital sortira de terre sur l'île de Nantes à l'horizon 2027. Les travaux ont débuté il y a plus d'un an et se déroulent comme prévu, dans les délais, a précisé la direction lundi 13 mars. Un chantier colossal de plus d'1.250 milliards euros de budget. Avec l'arrivée du nouveau CHU nantais, l'hôpital Laennec, à Saint-Herblain, verra son rôle renforcé.

ⓘ Publicité

Plus de 180 lits supplémentaires à Laennec

L'objectif est de permettre aux habitants du nord de l'agglomération d'avoir une offre de soin globale, sans avoir à se déplacer au nouveau CHU sur l'île de Nantes s'ils n'ont pas à se rendre aux Urgences, ou à se faire opérer. "Il y aura une consultation multidisciplinaire très large, chirurgicale et médicale, qui permettra aux gens qui habitent au nord du département de ne pas rentrer en centre-ville lorsque ce n'est pas nécessaire", souligne le directeur général du CHU de Nantes, Philippe El Saïr.

L'hôpital Laennec sera doté de plus de 180 lits supplémentaires : 140 lits de médecine axés sur le grand âge et les maladies chroniques, 36 lits de médecine gériatrique rapatriés de l'hôpital Bellier et 8 lits de soins continus. C'est un moyen de répondre à la fois au boom démographique de la métropole, mais aussi au vieillissement de la population, explique la direction.

Le plan des spécialités proposées à l'hôpital Laennec de Nantes en 2027. - CHU de Nantes

20 millions d'euros de travaux

A partir de 2027, une grande palette de spécialités seront accessibles sur l'hôpital nord. En plus de la neurologie et de la cardiologie, la médecine interne et gériatrique seront par exemple développées. Le tout avec des équipements de pointe, et notamment scanners et IRM. A noter également, la création d'une nouvelle "unité saisonnière" qui sera ouverte six mois de l'année. Entre 14 et 28 lits prévus pour diminuer les tensions en période d'épidémies, comme cet hiver avec la grippe, le Covid et la bronchiolite.

20 millions d'euros de travaux de modernisation sont prévus à Laennec. Deux tiers du foncier de l'établissement seront tout de même vendus à terme.

Toutes les spécialités rassemblées sur l'île de Nantes

Le nouveau CHU sur l'île de Nantes comptera plus de 1.400 lits d'hospitalisation et un peu moins de 300 places, destinés à du court séjour. Toutes les spécialités seront regroupées sur un même site. "Aujourd'hui, quand vous arrivez aux Urgences, si vous avez un AVC ou si vous faites un infarctus qui nécessite de passer sur une table interventionnelle, il faut qu'on vous transporte à Laennec. En réalité, il n'y a pas d'unité de lieu", pointe Philippe El Saïr. Ce sera désormais le cas en 2027.

Le futur CHU sur l'île de Nantes. - CHU de Nantes

Les spécialités proposées sur le site du futur CHU de Nantes en 2027. - CHU de Nantes