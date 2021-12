Avec le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, le nombre de tests en labo explose dans le Berry

Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles pour freiner la cinquième vague de l'épidémie fait exploser le nombre de tests en labo. Depuis le début du mois de décembre, quand un cas de Covid est détecté dans une classe à l'école primaire, celle-ci ne ferme plus. Les enfants peuvent désormais retourner à l'école avec un test négatif, antigénique ou PCR. Conséquence : le nombre de tests réalisés par les laboratoires sur des enfants explose en France. Le Berry n'échappe pas à la règle.

60 % des tests réalisés le sont sur des enfants

Les files d'attente s'allongent devant les laboratoires. "On observe une augmentation constante des demandes, en particulier pour les enfants qui ont moins de 11 ans", indique Francis Guinard, biologiste à Bourges et secrétaire générale du syndicat des biologistes. Les tests pratiqués sur les enfants représentent 60 % des tests réalisés par ce biologiste.

"Il faut un peu canaliser les demandes", ajoute-t-il. La situation devrait se calmer d'ici la fin de semaine avec les vacances scolaires.

Un afflux de patients redouté pour les fêtes

Avec la cinquième vague de l'épidémie de Covid, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a préconisé ce mercredi 8 décembre un dépistage généralisé avant de se retrouver pour les fêtes de fin d'année. Ce qui inquiète les biologistes, déjà débordés par les tests. Avec ces recommandations, ils redoutent un afflux de patients.

"Ce qui nous inquiète, c'est le volume. Si on a un afflux massif de personnes pour Noël et pour le nouvel an, ça va être compliqué, on a des ressources limitées, que ce soit en personnel et en équipe", explique Francis Guinard. Si une telle vague se produit, le secrétaire générale du syndicat des biologistes va devoir faire le tri entre les patients. "Les symptomatiques seront priorisés par rapport aux autres. On ne peut absolument pas tester toute une population en 48 heures, c'est impossible", précise-t-il.

D'autant qu'au moment des fêtes, une partie du personnel est en vacances. "Un tel afflux de patients serait impossible à gérer", conclut Francis Guinard.