Avec le pass sanitaire, la demande de tests Covid augmente en Mayenne

Avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire, les Mayennais sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les sites de dépistage, notamment dans les pharmacies. Face aux délais pour obtenir les résultats, certains peuvent se montrer impatients.

Au centre de dépistage du Palindrome à Laval ce mardi 10 août, certains venus se faire dépister ont dû faire demi-tour en découvrant qu'il s'agissait de tests PCR. "Ça part ce soir sur Nantes, le temps que ce soit traité, vous n'aurez pas les résultats avant demain après-midi", précise l'un des agents de la protection civile. "C'est trop juste!", lui répond surprise, une dame cherchant un pass sanitaire pour un rendez-vous médical le lendemain matin.

La plupart des visiteurs sont là eux aussi pour obtenir un pass sanitaire, plus ou moins à la dernière minute. "Sur Internet, ce n'était pas précisé que c'était du PCR", se désole François, venu spécialement à Laval pour se faire tester. "Je suis dans le Sud-Mayenne, j'ai fait le tour des pharmacies du coin, mais elles étaient toutes débordées." Dépité, il rejoint sa famille sur le parking qui attendait qu'il se fasse tester pour aller dans la journée au site archéologique de Jublain.

Des anti-vaccins en attente d'être vaccinés

Damien venait se faire tester pour la première fois, et il va devoir s'y habituer. Opposé au vaccin, ce cuistot a fini par prendre rendez-vous pour la fin du mois à contre-cœur. "En attendant, s'il faut se faire tester tous les trois jours, je le ferai, pas le choix. En attendant d'avoir le fameux papier, c'est le joker pour l'instant", explique-t-il. "J'aurais gagné l'Euromillion, je pourrais m'en passer, mais j'ai besoin de travailler."

Vincent, un plombier, aurait bien aimé se passer de vaccin lui aussi, mais impossible de se faire tester régulièrement. "Je commence le matin à 6h, je finis à 18h-20h, tout est fermé à chaque fois. Je suis sur Château-Gontier, il y a trop de monde et ils font le test que sur une journée. Il faut être dans le créneau, il n'y que les petits vieux qui peuvent y aller", se plaint-il.

Agression d'un agent de la protection civile

Au lendemain de l'agression d'un agent de la protection civile par un homme qui aurait trouvé l'attente trop longue, l'ambiance était calme ce mardi matin. "Ça nous arrive d'avoir des tensions, mais ce sont surtout des incompréhensions des différentes consignes gouvernementales, donc on arrive à leur répondre et ça en reste là", explique Corentin, le chef d'équipe de la protection civile.

Dans le centre-ville de Laval, au laboratoire Biolaris, un centre de dépistage a été installé sur le parking, à l'arrière du bâtiment. "C'est surtout quand il y a de l'attente que ça peut énerver les gens", raconte Justine, l'étudiante en médecine qui réalise ces tests. "Un monsieur était vraiment très mécontent un jour, et quand je lui expliquais que ce n'était pas de mon ressort, il ne comprenais pas, je n'ai pas trop su comment réagir." Résultats, ses collègues ont dû intervenir pour calmer le récalcitrant.

Situation tendue en pharmacie

Si au laboratoire Biolaris et au centre du Palindrome, la demande reste stable pour le moment, elle explose surtout dans les pharmacies. "On tourne à fond depuis 15 jours et cette semaine encore plus", constate Éric Pinçon, co-président de la chambre syndicale des pharmaciens de Mayenne. "Il faut savoir que la moitié de notre personnel est en vacances, selon les effectifs ça peut aller jusqu'à une centaine de tests par jour dans les pharmacies du département."

Il espère que la situation se calmera d'ici la rentrée, avec l'avancée de la campagne de vaccination dans le département et le retour des salariés en congés.