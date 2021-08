Avec le passe sanitaire, énorme rush sur les tests antigéniques dans les pharmacies du Loiret

C'est le rush dans les pharmacies pour se faire tester. Depuis la mise en place du passe sanitaire le 21 juillet, la demande de tests antigéniques explose dans les pharmacies du Loiret. À Orléans, les pharmaciens sont débordés, comme ceux de la pharmacie du Val de Loire.

Recrudescence des tests antigéniques

Clarisse, une éducatrice spécialisée, vient se faire tester à la pharmacie avant son départ en vacances. "Est-ce qu'il y a une narine avec laquelle vous respirez mieux ?", lui demande le pharmacien avant d'introduire un long coton-tige dans sa cavité nasale. "Plutôt la gauche", répond la jeune femme. Elle n'est pas encore vaccinée et a besoin d'un test antigénique négatif pour sortir avec ses amis. "Pour rentrer en boîte ou aller au restaurant, il faut avoir le passe sanitaire. Comme tout mon entourage est déjà vacciné, je ne voudrais pas être la seule à me retrouver bloquée à l'entrée d'un restaurant", raconte Clarisse.

Nombreux sont ceux qui viennent se faire tester à la pharmacie. En à peine une demi journée, cinq personnes se sont déjà faites testées. Roman Franchi, pharmacien, est complétement débordé. "Il y a une recrudescence assez extraordinaire des tests antigéniques, surtout en fin de semaine. Samedi dernier, je n'ai fait que ça : des tests et de la saisie informatique. J'ai du en faire une vingtaine, assure-t-il. Le vendredi, on en a fait presque trente, c'est beaucoup".

Principalement des tests de confort

Pourtant, il y a encore quelques semaines, ce pharmacien réalisait très peu de tests : deux par jour en moyenne. Mais depuis les annonces d'Emmanuel Macron, la demande explose. Comme pour Clarisse, plus de 90 % des tests sont des tests de confort. "Maintenant, c'est surtout à cause du passe sanitaire, affirme Romain Franchi. Des personnes qui veulent aller au cinéma, à la piscine ou au zoo. Des fois, c'est pour se rendre en vacances, notamment dans les campings qui le demandent. On a aussi des cas contacts, surtout avec le variant Delta, il y en a de plus en plus".

La situation devrait se calmer d'ici l'automne, selon lui, une fois que les tests de confort ne seront plus remboursés et qu'il y aura davantage de personnes vaccinées. "La plupart des personnes que je teste sont vaccinées mais elles n'ont reçu qu'une seule dose et n'ont pas encore le passe sanitaire", conclut le pharmacien.

Référencement des pharmacies réalisant des tests

Pour fluidifier la demande, le syndicat des pharmaciens du Loiret prépare un référencement des pharmacies qui réalisent des tests antigéniques. Si les pharmacies n'en font pas, elles pourront ainsi rediriger les clients vers celles où il est possible de se faire tester. Les tableaux de référencement seront transmis aux pharmacies du département par secteurs de garde avant le 6 août. L'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire devrait également récupérer les données afin de réaliser une cartographie.